Голландский тинейджер погиб во время гонки. Новая жертва автодрома в Спа

Юный пилот не справился с управлением и угодил в смертельную аварию.

Гонка региональной серии Formula Regional Championship в Бельгии завершилась страшной трагедией. В аварии погиб 18-летний пилот Дилано ван'т Хофф. Погодная ситуация критично поменялась, и машину несколько раз развернуло. Организаторы гонки не успели вовремя остановить заезд, и в Дилано въехали сразу несколько других автомобилей, так что шансов спастись у ван'т Хоффа было немного. Есть ли вина оргкомитета в случившемся и как можно было предотвратить случившееся, если можно было вообще?

Фото Global Look Press

Заезд вовремя не остановили после первой аварии

Не даром говорят, что в автоспорте пилоты проводят гонки со смертью. Риск фатального исхода тут намного выше, чем в других видах спорта, что в очередной раз доказала и последняя история. 18-летний Дилано ван'т Хофф погиб в аварии во время субботней гонки Formula Regional Championship by Alpine Race на бельгийской трассе в «Спа-Франкоршам». Об этом сообщила пресс-служба гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Трагедия произошла во время второй гонки серии незадолго до старта 24-часового марафона. Автомобиль ван'т Хоффа остановился на трассе после контакта с одним из соперников, после чего в него на высокой скорости врезался Адам Фитцджеральд, который в свою очередь не успел увернуться из-за ограниченной видимости? так как заезд проходил на мокрой от дождя трассе. После этого автомобиль голландца ударили еще двое гонщиков.

Фитцджеральд также получил серьезные травмы и находится под наблюдением медиков, но его жизни, судя по всему, ничего не угрожает. Дилано в свою очередь погиб на месте, оперативно прибывшие на место аварии врачи к сожалению уже не могли ему ничем помочь. «Потеря одной из главный надежд страны в автоспорта, большого таланта и доброго человека — это ужасно. Он давал команде столько энергии и был по-настоящему душой организации, — заявили в MP Motorsport, команде, которую представлял ван'т Хофф. — Дилано был частью нашей гоночной семьи с момента его дебюта в этом классе автоспорта в 2021 году».

Ван'т Хофф — уроженец города Дордрехт в Нидерландах. В 2021 году он стал чемпионом испанской Формулы-4 и получил приглашение на чемпионат ОАЭ. Большую часть прошлогодней серии FRECA Дилано провел с голландской командой, завоевав свой единственный подиум в Барселоне в октябре.

Минута молчания в память о Дилано ван'т Хоффе. Фото Getty Images

Полностью избежать аварий со смертельным исходом в гонках невозможно

Ван 'т Хофф начал свою международную карьеру с картинга, причем перешел на серьезный уровень достаточно поздно — только в одиннадцать лет, участвуя в SKUSA SuperNationals. Тем не менее он быстро догонял сверстников и уже через два года стал лучшим в своей категории на юниорском чемпионате Европы. Кроме того, Дилано активно занимался сим-рейсингом и выигрывал чемпионаты по Forza Racing. Первый сезон в ОАЭ он начал успешно, победив на знаменитой трассе Яс Марина в Абу-Даби. По итогам года он стал вторым, уступив главному сопернику всего лишь балл после чего присоединился к MP Motorsport. Что интересно, первые победы за новую команду ван'т Хофф одержал на той самой трассе Спа-Франкоршам, которая и станет последней в его жизни.

Пусть прогресс ван'т Хоффа затормозился — его лучшим результатом в этом году было только седьмое место в первый уик-энд серии в Имоле в апреле — тем не менее Дилано действительно входил в шорт-лист лучших молодых гонщиков Нидерландов и им интересовались даже боссы программ по развитию команд «Формулы-1». В частности, на контакт с молодым человеком выходили представители «Астон Мартин» и «Альпин». Но мечтам стать пилотом королевских гонок теперь точно не суждено сбыться.

Трудно сказать кто виноват в произошедшем. Есть вопросы как к стандартам безопасности автомобиля, так и к организаторам гонки. К последним прежде всего, поскольку они никак не отреагировали на резкое изменение погоды и не успели вовремя остановить заезд после первого столкновения ван'т Хоффа и Фитцджеральда. Тем не менее надо признать, что подобных трагедий избежать в автоспорте не получится.

«Мы потеряли молодого гонщика в Спа, то, что произошло, просто нечестно, — заявил пилот «Формулы-1» Лэнс Стролл. — Нужно изучить и изменить тот поворот, потому что потеряли двух молодых талантов за пять лет. Его необходимо изменить. Мы сами поедем туда через несколько недель. Внесенные изменения недостаточно хороши. Статус легендарного поворота? Мы теряем в нем жизни. Его надо изменить, для меня тут вообще нечего обсуждать».

Напомним, что всего четыре года назад на трассе в Спа погиб французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер. Во время гонки он потерял контроль над машиной и врезался в барьер. После этого машину Юбера зацепил еще и болид Хуан-Мануэля Корреа. Через полтора часа Антуан умер в больнице от полученных травм.