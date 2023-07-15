«Камаз-Мастер» проиграл «Шелковый путь» после восьми побед подряд. Титул взяли белорусы

Престижный ралли-рейд на территории России закончился триумфом Сергея Вязовича из белорусской команды «МАЗ» в классе грузовиков.

Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» с пилотом Сергеем Вязовичем сенсационно выиграл общий зачет среди грузовиков на престижном ралли-рейде «Шелковый путь», который завершается сегодня в Москве. Соревнования проходили с 7 июля на маршрутах, проложенных в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Липецкой и Тульской областях. За 10 дней гонщики преодолели более пяти тысяч километров. Вязович захватил лидерство с третьего этапа и в итоге добился исторического успеха. С 2012 года первое место среди грузовиков на «Шелковом пути» неизменно занимал российский коллектив «КАМАЗ-мастер».

Фото silkwayrally.com

Главный старт сезона

Главным стартом сезона для «Камаз-Мастер» в прежние годы считался рейд «Дакар», где грузовики из Набережных Челнов два десятилетия практически не уступали первую строчку. Однако последнюю многодневку россияне пропустили из-за требования международной федерации подписать декларацию о политическом нейтралитете. «Никогда не подпишу ни один документ, который будет осуждать решения нашего президента и руководства нашей страны, — говорил в интервью «СЭ» руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. — Такого же мнения и мои коллеги. В этой ситуации мы лучше не поедем на то соревнование, которое обязывает нас выступать под нейтральным флагом, и не станем подписывать унизительные анкеты и тем самым предавать Родину».

В такой ситуации спортивный акцент челнинцев сместился на «Шелковый путь». «КАМАЗ» выставил на нынешнее ралли сразу пять машин (при 11 участниках в классе грузовиков), в том числе одну — под китайским флагом. Однако в итоге титул отправился в Белоруссию. Сергей Вязович, также имеющий опыт выступления на «Дакаре», выиграл на российском рейде только два этапа из девяти, но умело выстроил тактическую борьбу, обошелся без провалов, завершил все 12 спецучастков в первой тройке и в итоге показал лучшее общее время — 24 часа 22 минуты 14 секунд. Вторым стал камазовский экипаж Эдуарда Николаева (24:34:00), третьим — одна машина «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова (24:38.48).

Вязович ранее дважды становился на «Шелковом пути» третьим, и один раз — вторым. В последний раз «КАМАЗ» уступал первенство на домашнем ралли в 2011 году. Тогда при очень необычных обстоятельствах победил чех Алешу Лопрайс на «Татре». Лидировавший российский экипаж Фирдауса Кабирова тогда получил штрафной вычет в один час из-за превышения скорости на дорогах общего пользования вне спецучастка. А последний этап в Сочи, на котором еще можно было исправить недоразумение, был отменен из-за непогоды.

Фото silkwayrally.com

Шины вытащили на первое место

Вязович и его напарники по ходу нынешнего рейда испытывали проблемы с колесами, но трудности у конкурентов оказались гораздо серьезнее. Двукратный победитель «Дакара» и чемпион «Шелкового пути-2018» Андрей Каргинов мог настичь белоруса, но его попытки оказались тщетны из-за навигационных проблем и неисправностей коробки передач.

«Мы очень рады быть на финише, — приводит слова белоруса autosport.com.ru. — Позади долгий путь в 13 лет. МАЗ впервые принял участие в «Шелковом пути» в 2010 году, и вот мы наконец-то стали победителями этой сложнейшей гонки в сложнейших погодных условиях — несмотря на дождь. Мы, как всегда, выбрали нетрадиционную тактику и пошли на последнем этапе в атаку по скользкой дороге. Шины в этом году вытащили нас на первое место. Я знаю, как они за нас болеют и переживают. Мы доставили им огромное удовольствие, МАЗ оказался самой быстрой машиной на этой гонке, одной из самых быстрейших в мире».

Помимо России и Белоруссии, в ралли в этом году были представлены Китай и Туркмения. Церемония финиша и награждение победителей пройдет субботним вечером на Красной площади. В зачете мотовездеходов чемпионами стали Сергей Карякин и Антон Власюк. В классе внедорожников — Андрей Рудской и Дмитрий Карпов. Зачет среди мотоциклистов выиграл Илья Щеглов, а среди серийных автомобилей — Антон Мельников и Антон Николаев. Все победители генеральной классификации, кроме Вязовича и его товарищей Павла Гаранина и Андрея Крагельского, являются россиянами.