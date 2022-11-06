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Сегодня, 13:47

Алези заявил, что великолепный уровень выступлений Хэмилтона усложнил жизнь Расселлу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези поделился мнением о внутрикомандной борьбе «Мерседеса» между британцами Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

«Когда вы имеете дело с гонщиком, который так здорово умеет выходить на пик своих возможностей, вы понимаете, насколько трудно будет его напарнику. В данном контексте можно подумать и о Серхио Пересе, и конечно о сопоставлении Расселла и Хэмилтона. Молодой англичанин, оказавшись в «Мерседесе», старался форсировать события с первых же гонок, несмотря на не слишком удачную конструкцию болида. Льюис же действовал иначе, ожидая устранения первоначальных недостатков болида, и уже затем стал выкладываться на максимуме. И в итоге Хэмилтон продемонстрировал великолепный уровень, что усложнило жизнь его напарнику. Я не пытаюсь критиковать Расселла. Я лишь говорю, что даже очень талантливый молодой гонщик может столкнуться с трудностями, когда борется с пилотом, который старше и опытнее него, и к тому же является великим чемпионом», — приводит слова Алези GP Blog.

После 20 этапов 24-летний британец занимает четвертую строчку в личном зачете, набрав 231 очко. 37-летний семикратный чемпион мира — на пятом месте (216 очков).

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/154661/hamilton-at-top-of-his-game-again-adept-at-managing-peak-of-performance.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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