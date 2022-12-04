Аналитик считает, что «Ред Булл» сильно пострадает из-за штрафа в сезоне-2023

Известный технический аналитик Крейг Скарборо считает, что наказание «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году серьезно повлияет на австрийскую команду в новом сезоне.

«Это сильно навредит «Ред Булл». Работа над болидом будет ограничена, а потом наступит время разрабатывать машину на 2024 год. Им придется решать, на что тратить свои часы в аэротрубе — улучшение текущей модели или разработки нового болида. Думаю, выбор сделают в зависимости от того, как проявит себя машина 2023 года. С учетом того, что наступит второй год с новыми правилами, можно ждать, что команды будут выравниваться по ходу сезона. Это может задержать «Ред Булл», так как все команды будут улучшаться за счет мелких деталей», — сказал Скарборо в интервью журналисту Питеру Уиндзору.

«Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Однако из-за штрафа FIA, наложенного на команду за нарушение финансового регламента в сезоне-2021 году, это колличество сократится до 63 процентов.