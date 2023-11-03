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3 ноября, 23:08

Ферстаппен ожидает близкого финиша по итогам «Гран-при Бразилии»

Руслан Минаев
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Бразилии». Нидерландец одержал победу в квалификационном заезде в Сан-Паулу.

«Кажется, что все очень близки по темпу. Это было заметно уже в квалификации. Я ожидаю того же в гонке. Здесь довольно сильный износ шин, так что все решит работа с ними.

В прошлом году у нас с этим не сложилось, но, думаю, в этом мы справимся лучше», — сказал пилот «Ред Булл» после заезда.

«Гран-при Бразилии» состоится в воскресенье, 5 ноября, начало — в 20.00 (мск).

Формула-1
Макс Ферстаппен
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