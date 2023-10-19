Отец Ферстаппена считает, что пилот повторит успехи Шумахера, если останется в хорошей машине

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, не согласился с тем, что его сын изменился в этом сезоне и вышел на новый уровень мастерства.

«Не для меня. Я думаю, это тот же Макс, что и три-четыре года назад. Только разница сейчас в том, что у него фантастическая машина, и он знает людей, с которыми работает», — приводит Autosport слова Ферстаппена-старшего.

Также Йос Ферстаппен предположил, сможет ли Макс добиться таких же успехов в «Формуле-1», как Михаэль Шумахер.

«Необходима удача — надо оставаться в хорошей машине в ближайшие годы. Для этого нужна соответствующая техника. Но, думаю, если она будет, Макс это сделает», — добавил он.

В этом сезоне после спринтерской гонки «Гран-при Катара» Ферстаппен досрочно стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 26-летний пилот выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах. Также он установил новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд на этапах, выиграв десять «Гран-при» подряд. На счету Шумахера 7 титулов чемпиона мира.