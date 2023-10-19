Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:08

Отец Ферстаппена считает, что пилот повторит успехи Шумахера, если останется в хорошей машине

Алина Савинова
Telegram Дзен

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, не согласился с тем, что его сын изменился в этом сезоне и вышел на новый уровень мастерства.

«Не для меня. Я думаю, это тот же Макс, что и три-четыре года назад. Только разница сейчас в том, что у него фантастическая машина, и он знает людей, с которыми работает», — приводит Autosport слова Ферстаппена-старшего.

Также Йос Ферстаппен предположил, сможет ли Макс добиться таких же успехов в «Формуле-1», как Михаэль Шумахер.

«Необходима удача — надо оставаться в хорошей машине в ближайшие годы. Для этого нужна соответствующая техника. Но, думаю, если она будет, Макс это сделает», — добавил он.

В этом сезоне после спринтерской гонки «Гран-при Катара» Ферстаппен досрочно стал трехкратным чемпионом мира. Ранее 26-летний пилот выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 2021 и 2022 годах. Также он установил новый рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд на этапах, выиграв десять «Гран-при» подряд. На счету Шумахера 7 титулов чемпиона мира.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/why-dominant-verstappen-is-no-new-f1-driver-in-2023-by-the-man-who-knows-him-best/10534254/
Формула-1
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
0
Читайте также
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен угрожает покинуть «Ред Булл» в случае ухода Марко