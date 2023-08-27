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Сегодня, 18:28

Ферстаппен выиграл девятый «Гран-при» подряд и повторил рекорд Феттеля

Ана Горшкова
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Нидерландов».

25-летний нидерландец выиграл девятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (отставание 3,744 секнды). Замкнул тройку лучших гонщик «Альпин» Пьер Гасли (+7,058).

Сокомандник Ферстаппена Серхио Перес стал четвертым. Он получил штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейне.

Гонка в Зандворте один раз прерывалась желтыми флагами из-за аварии пилота «Уильямс» Логана Сарджента. Затем на 65-м круге гонка была остановлена красными флагами из-за сильного дождя и аварии гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

С дистанции на 43-м круге сошел пилот «Феррари» Шарль Леклер. У него возникли проблемы с машиной. На 68-м круге гонку завершил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Гран-при Нидерландов»

Зандворт

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,744
3. Пьер Гасли («Альпин») +7,058
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10,068
5. Карлос Сайнс («Феррари») +12,541
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13,209
7. Ландо Норрис («Макларен») +13,232
8. Алекс Албон («Уильямс») +15,155
9. Оскар Пиастри («Макларен») +16,580
10. Эстебан Окон («Альпин») +18,346
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +20,087
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,840
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26,147
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26,410
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,388
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29,893
17. Джордж Расселл («Мерседес») +55,754

Сошли:

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)
Шарль Леклер («Феррари»)
Логан Сарджент («Уильямс»)

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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