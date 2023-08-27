Ферстаппен выиграл девятый «Гран-при» подряд и повторил рекорд Феттеля

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Нидерландов».

25-летний нидерландец выиграл девятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (отставание 3,744 секнды). Замкнул тройку лучших гонщик «Альпин» Пьер Гасли (+7,058).

Сокомандник Ферстаппена Серхио Перес стал четвертым. Он получил штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейне.

Гонка в Зандворте один раз прерывалась желтыми флагами из-за аварии пилота «Уильямс» Логана Сарджента. Затем на 65-м круге гонка была остановлена красными флагами из-за сильного дождя и аварии гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

С дистанции на 43-м круге сошел пилот «Феррари» Шарль Леклер. У него возникли проблемы с машиной. На 68-м круге гонку завершил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

«Гран-при Нидерландов»

Зандворт

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3,744

3. Пьер Гасли («Альпин») +7,058

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10,068

5. Карлос Сайнс («Феррари») +12,541

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13,209

7. Ландо Норрис («Макларен») +13,232

8. Алекс Албон («Уильямс») +15,155

9. Оскар Пиастри («Макларен») +16,580

10. Эстебан Окон («Альпин») +18,346

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +20,087

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20,840

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26,147

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26,410

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27,388

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29,893

17. Джордж Расселл («Мерседес») +55,754

Сошли:

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

Шарль Леклер («Феррари»)

Логан Сарджент («Уильямс»)