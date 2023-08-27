Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:12

Ферстаппен прокомментировал то, что сравнялся с Феттелем по числу побед подряд

Алина Савинова
Telegram Дзен

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, готов ли он побить рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд.

27 августа 25-летний нидерландец выиграл «Гран-при Нидерландов». Для него это девятая победа подряд в 2023 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Феттелем, который становился победителем девяти этапов «Формулы-1» подряд в сезоне-2013.

«Я подумаю об этом на следующей неделе. Давление продолжается, и, конечно, я очень рад победе здесь. Это невероятно. Из-за погоды нам было нелегко что-то предугадать, но я невероятно горжусь победой», — сказал Ферстаппен после гонки.

Также он высказался о поддержке болельщиков в родной для него стране.

«У меня были мурашки по коже, когда перед стартом играл национальный гимн. Несмотря на плохую погоду и дождь, болельщики продолжали петь, так что это была невероятная атмосфера», — добавил нидерландский автогонщик.

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третьим финишировал гонщик «Альпин» Пьер Гасли.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель
1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл девятый «Гран-при» подряд и повторил рекорд Феттеля