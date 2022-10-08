Ферстаппена могут оштрафовать и лишить поула на «Гран-при Японии» из-за инцидент с Норрисом в квалификации

Сегодня, 10:30
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам по итогам квалификации «Гран-при Японии».
Во время сессии нидерландец, находясь на прогревочном круге, едва не столкнулся с гонщиком «Макларен» Ландо Норрисом. На одной из прямых Ферстаппен стал поворачивать влево и закрыл траекторию для Норриса. Для того, чтобы избежать столкновения, британец был вынужден выехать за территорию трассы.
Норрис также был вызван к стюардам. Заседание состоится в 11.00 по московскому времени, после него будет вынесено решение по поводу инцидента.
Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации, Норрис занял десятую строчку.