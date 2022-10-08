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Сегодня, 10:36

Леклер об итогах квалификации на «Гран-при Японии»: «Приятно, что все соперники близко»

Леклер прокомментировал результаты квалификации на «Гран-при Японии»
Руслан Минаев

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации на «Гран-при Японии».

Монегаск финишировал на втором месте, уступил победителю — гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену — 0,01 секунды.

«Здесь очень трудно собрать время на круге: если есть скорость в первом секторе, то теряешь в последнем. Я попытался найти баланс в заключительной попытке, но в третьем секторе немного потерял шины и время.

Приятно, что все соперники так близко. Постараемся провести хорошую гонку. Данные перед воскресеньем весьма ограничены, так что это вызов. Ощущения от болида хорошие. Посмотрим, какими будут условия — похоже, возможен дождь, должно быть весело.

На этой трассе всегда здорово пилотировать, болельщики со страстью относятся к «Формуле-1», — сказал пилот «Феррари».

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Ферстаппен может досрочно стать двукратным чемпионом «Формулы-1» — для этого ему завтра нужно набрать на 8 очков больше Леклера и на 6 очков больше Серхио Переса.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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