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13 декабря, 20:11

Вассер прокомментировал свое назначение на пост руководителя «Феррари»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский специалист Фредерик Вассер высказался по поводу своего назначения на пост руководителя «Феррари».

«Для меня большая честь и радость возглавить «Феррари» в качестве директора команды. Как для человека, всю жизнь увлекающегося автоспортом, «Феррари» всегда представляла для меня вершину гоночного мира. Я с нетерпением жду начала работы с талантливой и по-настоящему страстной командой в Маранелло, чтобы чтить историю и наследие «Скудерии» и радовать наших тифози по всему миру», — приводит слова Вассера пресс-служба команды.

Он займет должность руководителя «Феррари» с 9 января 2023 года. На этом посту Вассер сменил Маттиа Бинотту. С 2017 года Вассер был руководителем «Заубера», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка. «Альфа Ромео» заняла шестую строчку (55 очков). Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Источник: Сайт Феррари
Формула-1
Феррари
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