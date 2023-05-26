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Сегодня, 19:26

Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Монако»

Виктория Кравченко
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим на второй тренировке «Гран-при Монако».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место, на третьей позиции — пилот «Ферарри» Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.

Формула-1. «Гран-при Монако». Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12:462

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,107

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627

10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,723

12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,892

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995

15. Нико Хюлькинберг («Хаас») +1,058

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179

17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201

18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211

19. Александер Албон («Уильямс») +1,755

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776

Формула-1
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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Гонщик «Феррари» Сайнс стал лучшим на первой практике «Гран-при Монако»