Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Монако»

Сегодня, 19:26
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим на второй тренировке «Гран-при Монако».
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер занял второе место, на третьей позиции — пилот «Ферарри» Карлос Сайнс, разбивший машину в конце сессии.
Формула-1. «Гран-при Монако». Вторая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:12:462
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,065
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,107
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,220
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,444
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,498
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,529
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,588
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,627
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,700
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,723
12. Джордж Расселл («Мерседес») +0,729
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,892
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,995
15. Нико Хюлькинберг («Хаас») +1,058
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,179
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,201
18. Оскар Пиастри («Макларен») +1,211
19. Александер Албон («Уильямс») +1,755
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,776