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Сегодня, 22:53

«Хаас» может объявить о продлении контракта с Шумахером на «Гран-при США»

Анна Горшкова
Корреспондент

Гонщик Мик Шумахер подпишет новый контракт с «Хаасом», сообщает F1-Insider.

По информации источника, соглашение между пилотом и командой находится на заключительной стадии. Последние детали контракта будут окончательно определены на следующей гонке в Остине.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один сезон. Шумахер по окончании этого контракта рассчитывает занять место в проекте «Ауди» в «Формуле-1». Возможно, что о продлении будет объявлено на домашнем «Гран-при США».

Ранее руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что команда рассматривает кандидатуру 23-летнего немца на сезон-2023.

Шумахер с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», его напарник по команде Кевин Магнуссен с 22 баллами находится на 14-й строчке.

«Гран-при США» пройлет с 21 по 23 октября.

Источник: https://f1-insider.com/formel-1-mick-schumacher-vertrag-haas-austin-50027/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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