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Сегодня, 06:51

Хэмилтон рассказал, что думает о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможном присоединении «Андретти» к «Формуле-1». По его мнению, с появлением 11-й команды чемпионат будет более захватывающим.

«Я думаю, это здорово. Я всегда чувствовал, что на стартовой решетке не хватает машин. Хотя определенно есть люди, которые не будут рады моей поддержке. Но я считаю, что это возможность для создания большего количества рабочих мест. Также есть шанс, что место может получить женщина-пилот. Это открывает больше возможностей, и я думаю, что гонка будет более интересной», — заявил Хэмилтон.

2 октября стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) официально одобрила заявку «Андретти» в качестве 11-й команды «Формулы-1» с 2025-2026 года.

Источник: https://www.autoweek.com/racing/formula-1/a45459903/7-time-f1-champ-lewis-hamilton-more-teams-mean-more-opportunities-for-women/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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