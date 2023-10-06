Хэмилтон рассказал, что думает о возможном приходе «Андретти» в «Формулу-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о возможном присоединении «Андретти» к «Формуле-1». По его мнению, с появлением 11-й команды чемпионат будет более захватывающим.

«Я думаю, это здорово. Я всегда чувствовал, что на стартовой решетке не хватает машин. Хотя определенно есть люди, которые не будут рады моей поддержке. Но я считаю, что это возможность для создания большего количества рабочих мест. Также есть шанс, что место может получить женщина-пилот. Это открывает больше возможностей, и я думаю, что гонка будет более интересной», — заявил Хэмилтон.

2 октября стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) официально одобрила заявку «Андретти» в качестве 11-й команды «Формулы-1» с 2025-2026 года.