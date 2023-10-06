Оливер Берман проведет пятничные тренировки за «Хаас» в Мексике и Абу-Даби

Британский пилот команды «Према», выступающей в «Формуле-2», Оливер Берман дебютирует в «Формуле-1» в составе «Хаас». Он проведет пятничные тренировки на «Гран-при Мексики» и «Гран-при Абу-Даби», сменив за рулем Нико Хюлькенберга.

«Я рад присоединиться к команде «Хаас» в Мексике и Абу-Даби. Попасть в «Формулу-1» было моей мечтой с тех пор, как я занимался картингом, поэтому впервые в этом году сесть за руль на чемпионате мира — это действительно нечто особенное. Я благодарен команде и, конечно, «Феррари» за то, что они предоставили мне этот шанс. Я усердно работаю, чтобы быть уверенным, что будут готов поддержать команду как можно лучше в этих тренировках», — сказал Берман.

В этом сезоне 18-летний Берман четыре раза становился победителем этапов «Формулы-2». Он занимает 6-е место в общем зачете пилотов, имея в активе 130 очков.