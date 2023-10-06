Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 06:12

Оливер Берман проведет пятничные тренировки за «Хаас» в Мексике и Абу-Даби

Алина Савинова
Telegram Дзен

Британский пилот команды «Према», выступающей в «Формуле-2», Оливер Берман дебютирует в «Формуле-1» в составе «Хаас». Он проведет пятничные тренировки на «Гран-при Мексики» и «Гран-при Абу-Даби», сменив за рулем Нико Хюлькенберга.

«Я рад присоединиться к команде «Хаас» в Мексике и Абу-Даби. Попасть в «Формулу-1» было моей мечтой с тех пор, как я занимался картингом, поэтому впервые в этом году сесть за руль на чемпионате мира — это действительно нечто особенное. Я благодарен команде и, конечно, «Феррари» за то, что они предоставили мне этот шанс. Я усердно работаю, чтобы быть уверенным, что будут готов поддержать команду как можно лучше в этих тренировках», — сказал Берман.

В этом сезоне 18-летний Берман четыре раза становился победителем этапов «Формулы-2». Он занимает 6-е место в общем зачете пилотов, имея в активе 130 очков.

Источник: https://www.insidef2.com/bearman-to-make-f1-debut-with-fp1-outings-for-haas-in-mexico-and-abu-dhabi/
Формула-1
0
Читайте также
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
Минспорта Украины призвал ФИФА и УЕФА отменить решение по допуску россиян
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Путин ответил на слова Мишеля о якобы предательстве Россией армян
Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс: «Ред Булл» на два года опережает остальных в развитии, догнать непросто»