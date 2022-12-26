Хэмилтон рассказал о лидерских качествах Тото Вольффа, которые делают из него идеального руководителя

Сегодня, 18:02
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился мнением об исполнительном директоре команды Тото Вольффе.
«У нас прекрасный лидер. Мы получили потрясающую поддержку со стороны «Даймлер», все они горят гонками. И эта ключевая группа людей обеспечивает отличную коммуникацию внутри организации.
Тото как лидер сосредоточен на том, чтобы подбадривать людей. Я не знаю ни одного другого лидера, по крайней мере из тех, с кем с работал, который подошел бы и спросил: «Как дела дома? Как мне лучше тебя поддерживать, чтобы ты мог проводить больше времени с женой, мужем, партнером или детьми, был счастливее на работе и хотел вкладываться больше?» Тото такой. Хочется думать, что мы вновь станем победителями — я правда так считаю", — приводит Crash слова Хэмилтона.
Вольфф стал исполнительным директором «Мерседес» в 2013 году, сменив на этом посту Норберта Хауга.