Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:19

Стелла: «Макларен» подготовит что-то вроде болида «Б» до летнего перерыва»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о кардинальных изменениях болида команды.

«Это всего лишь первый шаг. Мы ожидаем, что будет еще одно существенное обновление, которое затронет больше областей машины и станет более видимым. Можно сказать, это что-то вроде версии „Б“. А во второй части сезона прибудет еще один пакет обновлений. Так что есть три главные стадии: Баку, после Баку — не хочу называть даты, но до перерыва — и после перерыва. Мы надеемся, что каждый из шагов даст несколько десятых, и амбиции стать четвертой по скорости командой к концу сезона окажутся более реалистичными», — приводит слова Стеллы Autosport.

После двух этапов сезона-2023 «Макларен» занимает 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.

Формула-1
Макларен
0
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
В РФ установили новый порядок соцвыплат для проживающих за границей
В США выразили надежду на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп США заявил о продолжении работы над сохранением ДСНВ
Хозяйка квартиры рассказала об убитой девушке на севере Москвы
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюлькенберг: «Собираюсь часто пользоваться симулятором «Феррари». Эта практика кажется полезной»

Хэмилтон рассказал, почему прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Каллен