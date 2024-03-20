Компания из Саудовской Аравии хочет купить «Астон Мартин» и пригласить Ферстаппена

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco хочет приобрести «Астон Мартин» и привести в команду пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщает formu1a.uno.

В ноябре канадский бизнесмен Лоуренс Стролл продал миноритарную долю «Астон Мартин». Британская команда оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов.

По информации источника, если Saudi Aramco удастся купить «Астон Мартин», руководители компании попытаются привести в команду Ферстаппена, а также самого титулованного конструктора в истории Эдриана Ньюи. При этом отмечается, что Saudi Aramco готова предложить гонщику и специалисту любые деньги.

На данный момент за «Астон Мартин» выступают сын Лоуренса Стролла Лэнс и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Ферстаппен — действующий чемпион «Формулы-1». Он выигрывал чемпионат последние три сезона. После скандала с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в этом году появились слухи о том, что 26-летний нидерландец может прийти на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседес», который покинет немецкую команду по окончании сезона-2024.