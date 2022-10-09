Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:01

Косаченко — о чемпионстве Ферстаппена: «Второй год подряд не дают ему насладиться статусом чемпиона мира»

Косаченко отреагировала на второе подряд чемпионство Макса Ферстаппена

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала второе чемпионство подряд Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

«Гонка получилась сумбурной. Почти два часа мы ждали настоящего старта гонки. Поэтому все обсуждали о правильном подсчете очков и подведении результатов. Второй год подряд не дают Максу Ферстаппену насладиться статусом чемпиона мира. Это стало известно, когда у него взяли интервью. Нужно было подсчитать все баллы, и только тогда переходить к процедуре награждения. Суета вокруг результатов смазывает радость. В начале сезоне казалось, что Феррари составит конкуренцию. Макса поздравляем, но гонка получилась какой-то сумбурной», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

9 октября нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Японии» и досрочно стал победителем 18-го этапа чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1»

0
Читайте также
«Что скажет твоя бабушка?» Как родилась наша величайшая победа в женском волейболе
«Локомотив» уволил спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» во второй раз подряд