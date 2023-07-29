Ферстаппен — о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии». Он показать лучшее время.

«Условия были похожи на то, что было вчера. Думаю, мы просто старались сохранять спокойствие. Да, отрыв получился далеко не таким большим, как вчера, но сейчас не было никакого смысла рисковать. Я проехал второй сектор чересчур осторожно, но я все равно на поуле, важно только это. Состояние трассы становилось все лучше и лучше. Хорошо, что мы чисто провели квалификацию», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» заявил, что в спринте постараетсь хорошо стартовать, чтобы «иметь чистый обзор», так как в дождевых условиях это очень важно.

Время нидерландца в спринт-квалификации — 1 минута и 49,056 секунды. Второй результат показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, его отставание от лидера +0,011 секунды. На третьем месте — Карлос Сайнс («Феррари», +0,025). Спринт-гонка состоится сегодня, 29 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.

В пятницу, 28 июля, Ферстаппен выиграл квалификацию к воскресной гонке «Гран-при Бельгии», но он потеряет пять позиций из-за штрафа за замену коробки передач. С поул-позиции 30 июля будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, который показал в квалификации второй результат.