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Сегодня, 19:46

Ферстаппен: «Условия в квалификации «Гран-при Бельгии» были сложными, трасса быстро сохла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первое месте в квалификации «Гран-при Бельгии». В воскресенье он будет стартовать шестым из-за штрафа в пять позиций.

«Было очень плотно. Условия были сложными, трасса быстро сохла. На последнем круге во втором сегменте у меня не было уверенности, и мне очень повезло, что я оказался в топ-10. В 3 сегменте есть два комплекта шин, поэтому можно больше рисковать, что мы и сделали на последнем круге. Я знаю, что в воскресенье мне придется вернуться назад с учетом штрафа, так что это было лучшее, что я мог сделать сегодня», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

С поул-позиции в Бельгии будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, который показал в квалификации второй результат (отставание от лидера 0,820). Третье место в сессии занял Серхи Перес («Ред Булл», +0877).

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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