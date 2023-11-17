Ферстаппен: «Мне не понравилось выступать на трассе «Гран-при Лас-Вегаса»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему не понравилась трасса «Гран-при Лас-Вегаса».

«Трасса была довольно скользкой. Хотя понятно, что в первой практике мы провели на треке совсем мало времени и не успели накатать траекторию. Думаю, к концу второй практики состояние трассы немного улучшилось. Понравилось ли мне выступать на этой трассе? Нет. В своей жизни я выступал на многих трассах, которые понравились мне намного больше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Гонщик отметил, что команде предстоит изучить данные тренировок и понять, как можно улучшить ситуацию с износном шин на длинной дистанции.

Во второй практике лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Карлос Сайнс, тертье — гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11.00 мск.