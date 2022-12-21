Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:22

Марко заявил, что возлагает большие надежды на Хаджара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о молодых пилотах, выступающих в молодежной системе австрийской команды.

«Молодые пилоты, на которых возлагаю большие надежды? В первую очередь это француз Исаак Хаджар, которого я называю маленьким Простом — он похож на большого Проста. Кроме того, у нас есть еще один талант из Барбадоса в лице Зейна Мэлони. Также назову Энцо Фиттипальди. Они будут выступать за нас в «Формуле-2» и должны проявить себя там. Главное, постоянно находиться на лидирующих позициях. У Лиама Лоусона не всегда это получалось. Но здорово, что он снова показывает хорошие результаты. У нас также был Юри Випс, который однажды сказал не то слово, и после этого все было кончено. Что, конечно, тоже неправильно. Молодые парни в возрасте 21 года могут сболтнуть какую-то глупость. Себастьян Монтойя по-прежнему выступает за нас в «Формуле-3». Так что у нас широкий выбор», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

В сезоне-2023 в «Формуле-1» будут выступать пять пилотов из молодежной системы «Ред Булл»: японец Юки Цунода («Альфа Таури»), француз Пьер Гасли («Альпин»), нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), таец Александр Албон («Уильямс») и испанец Карлос Сайнс («Феррари»).

Формула-1
Ред Булл
0
Читайте также
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова умерла во время отпуска
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
Катар может отказать ЕС в замене российского газа после скандала в Бельгии
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мик Шумахер и Себастьян Феттель выступят в «Гонке чемпионов» за сборную Германии