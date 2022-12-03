Хаккинен не верит в то, что Леклер повлиял на уход Бинотто из «Феррари»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился мнением о роли гонщика Шарля Леклера в уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».

Некоторые источники сообщали, что решение Бинотто уйти связано с давлением со стороны пилота.

«Я в этом не уверен. Когда я гонялся, то всегда считал, что важнее качества человека, его заинтересованность, ум, а не то, нравится ли он тебе или нет. Это неважно и не мешает твоему успеху. Сомневаюсь, что это правдивая история. Очень жаль, что Бинотто ушел. Я считаю, что он — прекрасная личность, отличный парень. «Формула-1» — очень сложный вид спорта», — приводит слова Хаккинена Sky Sports.

53-летний Бинотто работал в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене.

По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.