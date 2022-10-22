Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:19

Новое переднее крыло «Мерседеса» признано не соответствующим техническому регламенту

Новое переднее крыло «Мерседеса», привезенное на «Гран-при США», признано не соответствующим техническому регламенту. Об этом сообщает it.motorsport.

На новом переднем крыле находятся пять углеродных дефлекторов, которые должны отводить воздушные потоки за пределы переднего колеса, однако такие элементы запрещены с 2019 года.

За четыре этапа до конца сезона-2022 «Мерседес» занимает третью строчку в чемпионате конструкторов, набрав 387 очков.

Квалификация «Гран-при США» пройдет 23 октября в 01:00 мск. Старт гонки состоится в 22:00 мск.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-mercedes-i-deviatori-di-flusso-dellala-non-sono-legali/10387805/
Формула-1
Мерседес
1
0
Читайте также
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Экс-хоккеист СКА и НХЛ закончил нелепой смертью: наркодилеры выкинули из окна
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Феррари» оценили участие Шварцмана в практике на «Гран-при США»