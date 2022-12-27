Ферстаппен — о взаимодействии внутри команды: «Важно быть честными друг с другом и говорить, когда что-то не так»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что члены команды всегда должны быть честны друг с другом.

«У нас всегда очень честный разговор об этом. Иногда вы расходитесь во мнениях по каким-то вопросам, и это нормально. Так бывает в жизни, но всегда очень важно быть честными друг с другом и говорить, когда что-то не так. В конце концов, все зависит от того, кто разработает лучшую машину, кто предложит более умные идеи», — приводит GPblog слова Ферстаппена.

В сезоне-2022 нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка. Также «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов по итогам года.