0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:34

Ферстаппен: «Я не думаю о своем месте среди величайших гонщиков»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не задумывается о своем месте в истории «Формулы-1».

«Я думаю, что уже достиг большего, чем мог когда-либо мечтать, поэтому я всегда просто стараюсь показать свой максимум. Я действительно не думаю о своем месте среди величайших гонщиков с точки зрения побед и титулов. Я просто хочу делать свою работу. Конечно, я знаю, что мой контракт действует до 2028 года, и я хочу постараться выиграть больше с этой командой. Но я никогда не был парнем, которого интересовала бы статистика. Я всегда хотел вернуться после гонки и сказать себе, что выжал из себя все, потому что именно это делает меня счастливым», — заявил Ферстаппен.

25-летний нидерландский гонщик является двукратным чемпионом «Формулы-1» (в сезонах-2021 и 2022).

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1020201/1/verstappen-doesn-t-think-about-equalling-schumacher-or-hamilton-records
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис: «Я не самый терпеливый парень, но этому качеству надо бы научиться, когда ты выступаешь в «Формуле-1»

Ландо Норрис: «Плотность команд в пелотоне в сезоне-2023 будет еще выше, чем в прошлом году»