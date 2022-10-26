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Сегодня, 14:14

Перес — о шансах выиграть «Гран-при Мексики»: «Мне не нужны подарки»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своих шансах выиграть домашний «Гран-при Мексики».

«Мне не нужны подарки. За все эти годы я очень многого сумел добиться, когда никто мне ничего не дарил. Это просто необязательно. Так что я ни о чем таком даже не думаю. Я думаю о своей работе, как идеально провести следующий гоночный уик-энд и постараться выиграть «Гран-при».

Понятное дело, что как команда мы выложимся на максимуме, сделаем все возможное. И если возникнет ситуация, в которой Макс сможет помочь мне, уверен, он сделает это без колебаний. Если мне удастся занять второе место в общем зачете, будет отлично», — приводит слова Переса racingnews365.

«Гран-при Мексики» пройдет с 28 по 30 октября. Перес на данный момент занимает третье место в личном зачете пилотов (265 очков), на втором — пилот «Ферарри» Шарль Леклер (267).

Источник: https://racingnews365.nl/perez-weigert-eventueel-cadeautje-verstappen-uit-te-pakken
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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