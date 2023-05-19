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Сегодня, 12:05

Ральф Шумахер назвал команду, пилотом которой мог стать Мик в нынешнем сезоне «Ф-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер заявил, что руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел подписать контракт с Миком Шумахером в преддверии нынешнего сезона.

«У Франца на уме был совершенно другой гонщик, и это не де Врис. Он знает, что пилотам требуется два или три года, чтобы вырасти. И Мик в тот момент был свободен. Но потом появился Хельмут Марко, который по личным причинам или еще в силу чего-то не захотел подписывать контракт с Миком», — приводит слова Ральфа Шумахера Formel1.de.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что 24-летний гонщик может заменить Логана Сарджента в «Уильямс».

Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».

Формула-1
Альфа Таури
Мик Шумахер
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