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Сегодня, 18:25

Риккардо ведет переговоры с «Мерседес» о месте резервного пилота

Пилот «Макларен» австралиец Даниэль Риккардо может стать резервным пилотом «Мерседес» в 2023 году, сообщает Canal+.

По информации источника, гонщика видели выходящим из боксов немецкой команды во время «Гран-при Сингапура».

Контракт Риккардо с «Маклареном» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

После 17-го этапа Риккардо находится на 11 строчке в зачете пилотов набрав 29 очков. Его напарник британец Ландо Норрис занимает седьмую позицию (100).

Формула-1
Макларен
Мерседес
Даниэль Риккардо
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