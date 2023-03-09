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Сегодня, 17:59

Вассер: «Убеждены, что «Феррари» способна бороться с любой машиной другой команды»

Александр Кружков
Обозреватель
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги «Гран-при Бахрейна».

«Хотелось бы подвести итоги первого гоночного уик-энда. Если смотреть на квалификационный темп, то мы в хорошей форме и способны соперничать с «Ред Булл» — по крайней мере на трассе в Бахрейне. Это положительный момент. При этом мы должны быть реалистами. Если мы хотим прибавить, то ситуация с надежностью техники должна стать лучше. Мы хотим выигрывать гонки, для этого нужно проводить безупречные гоночные уик-энды. По износу шин мы были на одном уровне с «Мерседесом», а вот отставание от «Ред Булл» и «Астон Мартин» по этому компоненту довольно велико», — приводит слова Вассера Racingnews365.

Также руководитель «Феррари» считает, что болид команды способен бороться с любой машиной.

«При этом мы убеждены в том, что наша машина способна бороться с любой машиной другой команды, но для этого мы должны подбирать оптимальные настройки и принимать верные решения. Мы уверены, что не пойдем по тому пути, на котором оказался «Мерседес». Мы не знаем, что случится на «Гран-при Саудовской Аравии» — на совершенно другой трассе, с совершенно другим покрытием. Там общая картина станет видна четче», — рассказал Вассер.

5 марта пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог завершить первую гонку сезона-2023 «Формулы-1» в Бахрейне из-за проблем с двигателем. Карлос Сайнс занял четвертое место.

Формула-1
Феррари
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