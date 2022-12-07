Хорнер о возвращении Риккардо: «С нами он добился успехов, но потом решил сделать глупость и ушел»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение команды пригласить Даниэля Риккардо на должность резервного пилота.

«Даниэль присоединился к нашей команде еще в подростковом возрасте и вырос с нашей командой. Он добился большого успеха здесь, с нами, а затем совершил глупость и отправился выступать за пару других команд, что в итоге так и не сработало.

Риккардо — замечательный человек и яркий персонаж. Мы посчитали правильным вернуть его в команду. У него самая широкая улыбка в «Формуле-1». Сейчас он сможет вернуться к веселью и снова получать удовольствие от работы гонщиком «Формулы-1», а не тот стресс, что он испытывал последние пару лет», — приводит слова Хорнера Racefans.net.

23 ноября Риккардо подписал контракт с «Ред Булл» и будет резервным пилотом команды в 2023 году.

В сезоне-2022 «Ф-1» 33-летний гонщик выступал за «Макларен» и в личном зачете занял 11-е место, набрав 37 очков.