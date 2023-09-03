Сайнс — о «Гран-при Италии»: «Сегодня мы с Леклером здорово повеселились»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Италии».

«Было сложно. Сложнее, чем сегодня, не будет. Если честно, я провел всю гонку, атакуя, стараясь удержать «Ред Булл» позади. В конце я заплатил за это состоянием задних шин», — приводит SkySports слова Сайнса.

Также он прокомментировал борьбу с партнером по команде Шарлем Леклером на финише гонки.

«Гоняться с Шарлем всегда было приятно, если у меня появлялась такая возможность. Сегодня мы здорово повеселились», — добавил пилот.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстапенн. Он выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Второе место занял еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес. Сайнс финишировал третьим, Леклер — четвертым.