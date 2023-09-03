Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:38

Сайнс — о «Гран-при Италии»: «Сегодня мы с Леклером здорово повеселились»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги «Гран-при Италии».

«Было сложно. Сложнее, чем сегодня, не будет. Если честно, я провел всю гонку, атакуя, стараясь удержать «Ред Булл» позади. В конце я заплатил за это состоянием задних шин», — приводит SkySports слова Сайнса.

Также он прокомментировал борьбу с партнером по команде Шарлем Леклером на финише гонки.

«Гоняться с Шарлем всегда было приятно, если у меня появлялась такая возможность. Сегодня мы здорово повеселились», — добавил пилот.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстапенн. Он выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Второе место занял еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес. Сайнс финишировал третьим, Леклер — четвертым.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12040/12952103/italian-grand-prix-updates-from-practice-qualifying-and-race-at-monza-as-max-verstappen-seeks-record-f1-win
Формула-1
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
1
Обсудить
Читайте также
Болельщик — на матче «Спартака» с «Краснодаром»: «Покажите меня, жена думает, что я у любовницы»
Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер — о борьбе с Сайнсом: «Это было весело, именно такими и должны быть гонки»