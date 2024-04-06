Сегодня, 09:50
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном переходе пилота команды Макса Ферстаппена в «Мерседес».
«Возможен ли переход Макса Ферстаппена в «Мерседес»? Вам следует спросить об этом Тото Вольфа. Он хочет заполучить Макса, потому что больше нет другого гонщика такого уровня», — цитирует Марко RacingNews365.
В марте Ферстаппен заявил, что не исключает свой переход в «Мерседес» в будущем. 26-летний гонщик лидирует в личном зачете «Формулы-1» после трех стартовых «Гран-при» сезона.