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Сегодня, 09:50

Хельмут Марко — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»: «Вам следует спросить Вольфа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном переходе пилота команды Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Возможен ли переход Макса Ферстаппена в «Мерседес»? Вам следует спросить об этом Тото Вольфа. Он хочет заполучить Макса, потому что больше нет другого гонщика такого уровня», — цитирует Марко RacingNews365.

В марте Ферстаппен заявил, что не исключает свой переход в «Мерседес» в будущем. 26-летний гонщик лидирует в личном зачете «Формулы-1» после трех стартовых «Гран-при» сезона.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
0
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