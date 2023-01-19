Вольфф: «Я верю, что в будущем Мик Шумахер сможет стать хорошим гонщиком и основным пилотом команды»

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф возлагает большие надежды на способности резервного пилота команды Мика Шумахера.

«Я верю, что если мы сможем создать ему безопасные условия для дальнейшего развития, то в будущем он сможет стать хорошим гонщиком и основным пилотом команды.

Мы отпустили Ника де Вриса, чтобы он построил карьеру. То же самое может случиться и с Миком — будет ли это в нашей команде, или мы позволим ему уйти куда-то еще, на данном этапе мы не знаем. Его огромный вклад заключается в том, что он уже год управляет новой машиной и два года работает в «Формуле-1». Он будет очень полезен в симуляторе и при оценке автомобиля в целом», — приводит Formula1news слова Вольффа.

23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. В 2023 году он будет резервным пилотом «Мерседес».