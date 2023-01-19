Вольфф: «Я верю, что в будущем Мик Шумахер сможет стать хорошим гонщиком и основным пилотом команды»

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Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф возлагает большие надежды на способности резервного пилота команды Мика Шумахера.
«Я верю, что если мы сможем создать ему безопасные условия для дальнейшего развития, то в будущем он сможет стать хорошим гонщиком и основным пилотом команды.
Мы отпустили Ника де Вриса, чтобы он построил карьеру. То же самое может случиться и с Миком — будет ли это в нашей команде, или мы позволим ему уйти куда-то еще, на данном этапе мы не знаем. Его огромный вклад заключается в том, что он уже год управляет новой машиной и два года работает в «Формуле-1». Он будет очень полезен в симуляторе и при оценке автомобиля в целом», — приводит Formula1news слова Вольффа.
23-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в команде «Хаас». В сезоне-2022 Шумахер занял 16-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков. В 2023 году он будет резервным пилотом «Мерседес».