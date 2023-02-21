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Сегодня, 19:21

«Уильямс» огласил расписание работы гонщиков на тестах в Бахрейне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда «Формулы-1» «Уильямс» опубликовала расписание работы гонщиков на предсезонных тестах, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Утром 23 февраля за руль нового болида FW45 сядет Алекс Албон, после чего его сменит дебютант серии Логан Сарджент. 24 февраля Сарджент проведет на трассе весь день, а сессию 25 февраля целиком возьмет на себя Албон.

Также главный гоночный инженер команды Дэйв Робсон назвал цели «Уильямс» на эти тесты.

«Наш приоритет заключается в том, чтобы машина, команда и гонщики подготовились к предстоящему «Гран-при Бахрейна». Также мы будем собирать некоторые фундаментальные данные о FW45, которые помогут в текущей проработке машины», -приводит слова Робсона пресс-служба команды.

Формула-1
Уильямс
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