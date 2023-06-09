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Сегодня, 09:22

В «Ф-1» заверили, что лесные пожары не угрожают проведению «Гран-при Канады»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Формула-1» прокомментировала ситуацию с лесными пожарами в Квебеке. В регионе располагается трасса имени Жиля Вильнева, где с 16 по 18 июня состоится «Гран-при Канады».

Издание RaceFans информирует, что в «Формуле-1» заявили, что этап должен пройти по плану. В серии отметили, что лес горит примерно в 800 км от автодрома, а качество воздуха в Монреале уже начало улучшаться.

Группа по управлению инцидентами «Формулы-1» продолжит следить за ситуацией в период до соревнований на следующей неделе.

Ранее людям в регионе рекомендовали носить маски из-за задымления. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ветер будет отгонять дым от города. Смог также распространился на Нью-Йорк и другие города США на восточном побережье.

Напомним, что недавно был отменен «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за наводнения.

Источник: RaceFans
Формула-1
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