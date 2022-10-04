В «Уильямс» сообщили, что рассматривают кандидатуру Шумахера на сезон-2023

Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что команда рассматривает возможность приглашения пилота «Хааса» Мика Шумахера на сезон-2023.

«Мик — это один из вариантов. Он заслуживает того, чтобы остаться в «Формуле-1». Посмотрим, произойдет ли это, но он определенно является вариантом для нас. Он может серьезно продвинуться вперед и стать очень хорошим гонщиком. Если вы посмотрите на Джорджа Рассела, он тоже совершал ошибки, будучи новичком в «Уильямс».

«Формула-1» очень сложна, машины, в сравнение с «Ф-2», технически более требовательны. Нужно дать гонщику два года, чтобы на третий год он показал, на что способен», — приводит слова Капито GrandPX.news.

Также руководитель «Уильямса» рассказал о том, кого команда еще рассматривает на место Николаса Латифи.

«Логан Сержант тоже есть в списке. Но, скорее всего, решение будет принято только после сезона. Думаю, вскоре после Абу-Даби или через неделю или две», — сказал Капито.

23 сентября «Уильямс» объявил о прекращении сотрудничества с канадским пилотом Николасом Латифи после завершения текущего сезона «Ф-1».

Соглашение Мика Шумахера с «Хаас» рассчитано до декабря 2022 года. Немецкий пилот с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов.