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Сегодня, 12:00

Реванш Ферстаппена, или Почему «Гран-при Японии» вернет «Формулу-1» в привычное русло

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Автогонщик Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Конкурентов у «Ред Булл» в Судзуке не видно.

Не сбавляя темпа, менее чем через неделю после гонки в Сингапуре «Формула-1» продолжит свое турне по Юго-Восточной Азии в Японии. И если предыдущий этап чемпионата внес долгожданное разнообразие в результаты, то предстоящий уик-энд в Судзуке с большой вероятностью заставит нас вновь лицезреть безальтернативное доминирование «Ред Булл». Ведь японский трек подходит для болида Макса Ферстаппена практически идеально.

Провал «Ред Булл» в Сингапуре вытащил на свет конспирологов

Внезапный вылет «Ред Булл» из борьбы сразу двумя машинами на «Гран-при Сингапура» стал для болельщиков «Формулы-1» шоком, а отдельные индивиды, пытаясь найти объяснение, ударились в откровенный конспирологический бред. Так, поражение «быков» успели связать с целым рядом причин — от сговора с организаторами чемпионата до работы «чудодейственной» директивы ФИА под индексом TD18, направленной против слишком гибких элементов аэродинамики. В реальности «Ред Булл», конечно же, не «сливал» гонку по просьбе промоутеров «Формулы-1», чтобы разбавить нескончаемую победную серию и вернуть болельщикам хоть какой-то интерес к давно предопределенному сезону. Никакого влияния на машину Ферстаппена не могли оказать и новые правила, так как, со слов босса конюшни Кристиана Хорнера, в Сингапуре на болидах «не поменяли ни одного компонента».

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С большой вероятностью спад «Ред Булл» в «бананово-лимонном» городе оказался стечением крайне невыгодных обстоятельств для казавшегося неуязвимым творения Эдриана Ньюи. Кочковатый асфальт городского трека ожидаемо не подошел для машины с едва ли не самым низким дорожным просветом в пелотоне, а попытка «разгрузить» переднюю ось привела к потере управляемости. О предстоящих проблемах с работой болида, если верить Ферстаппену, в команде поняли еще во время работы на симуляторе, и инженеры даже прогнозировали Максу 7-е место по итогам уик-энда. В гонке «Ред Булл» все-таки смог немного разогнаться, и благодаря сходам Окона и Расселла нидерландец даже перевыполнил план на неудобной для его машины трассе.

Полной противоположностью по сравнению с «Марина-Бэй» выглядит «Судзука», где «быки» гарантированно вернутся в борьбу уже в ближайшие выходные. Пилотажная трасса, чей профиль включает скоростные повороты, смотрится идеальным вариантом для «Ред Булл», чьи машины берут именно идеальным балансом прижимной силы.

Автогонщик Шарль Леклер
Шарль Леклер.
Фото Reuters

«Феррари» вряд ли повторит успех в Судзуке

Особняком на фоне дежурных комментариев после Сингапура стало интервью Шарля Леклера профильным медиа. Монегаск, чей гонкой «Феррари» неуклюже попыталась пожертвовать на прошедшем «Гран-при», довольно подробно описал сложности, с которыми ему приходится сталкиваться при управлении красным болидом. Как утверждает Шарль, машину в силу ее особенностей приходится специально настраивать на недостаточную поворачиваемость, что является приговором для конкуренции на таких трассах, как «Судзука». По этой же причине «Феррари» лишена и другой важной для японской трассы особенности — бережной работы с шинами. В совокупности эти факторы вселяют очень небольшие надежды на сильное выступление ферраристов в Японии и уж тем более на повторение триумфа.

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Лучшие шансы занять места сразу за «Ред Булл» традиционно принадлежат «Мерседес» и набравшему обороты ко второй половине сезона «Макларен». Вероятно, именно сражение (условного) немецкого и британского коллективов станет хайлайтом гонки в Судзуке, пока Макс Ферстаппен без особых сложностей приедет к своей 13-й победе за год и, возможно, начнет еще одну рекордную серию.

Расписание «Гран-при Японии»

22 сентября

Первая практика — 5.30

Вторая практика — 9.00

23 сентября

Третья практика — 5.30

Квалификация — 9.00

24 сентября

Гонка — 8.00

«Судзука»
Длина круга — 5807 метров
Количество кругов — 53
Дистанция гонки — 307,471 км

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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