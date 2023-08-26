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Пилот «Формулы-1» пропустит гонку из-за перелома. Он получил его, врезавшись в стену

Риккардо сломал руку во время свободной практики и пропустит «Гран-при Нидерландов»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Пилот Даниэль Риккардо после аварии.
Фото Global Look Press
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Лопнувший руль лишил Даниэля Риккардо шансов на выступление в «Гран-при Нидерландов».

Пилот команды «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не выступит на Гран-при Нидерландов в ближайшее воскресенье из-за перелома запястья, который 34-летний австралиец получил во время второй пятничной тренировки в Зандфорте. Ветеран «Формулы-1» пытался объехать «Макларен» Оскара Пиастри, остановившийся из-за поломки на трассе, но сам уходил в ограждение. Руль на машине Риккардо лопнул при ударе о стену, после чего спортсмен пожаловался на боль в запястье. Обследование в больнице выявило перелом, так что «Альфа Таури» в ближайшие два дня вынужден использовать резервного гонщика «Ред Булла» Лиама Лоусона.

Обычный человек после такой травмы восстанавливается шесть недель

В официальном заявлении «Альфа Таури» говорится, что продолжать выполнять свои обязанности Риккардо в ближайшее время не сможет. «В результате аварии, произошедшей во время второй тренировки в Зандфорте Даниэль врезался в барьер в третьем повороте и был отправлен в местный госпиталь, где было проведено дополнительное обследование, — говорится в пресс-релизе. — Рентген подтвердил, что у Риккардо сломана кость запястья левой руки, и эта травма не позволит ему продолжать выступления. Поэтому в оставшиеся дни уик-энда его заменит Лиам Лоусон, резервный гонщик команды».

Для 21-летнего новозеландца это будет первый этап в качестве боевого пилота «королевской серии». Юниор проводит нынешний сезон в японской Суперформуле, где на последнем этапе серии стал участником живописной аварии. На трассе Твин Ринг Мотеги на первом круге он заехал на поребрик, потерял управление и отправил свою машину в скопление других автомобилей. В результате оказались разбиты несколько болидов, а гонка — остановлена. К счастью, никто серьезно не пострадал, а сам Лоусон как ни в чем не бывало вышел на рестарт.

— К сожалению, Даниэль не сядет за руль в Зандфорте, посмотрим, какой будет ситуация в Монце, возможно, потребуется операция. Врачи примут решение в ближайшие дни, — отметил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост. — Обычный человек после такой травмы восстанавливается до шести недель, но он пилот «Формулы-1», и я надеюсь, что этот процесс ускорится. Мы хотим поскорее увидеть его в машине... Произошла странная авария, в которой он ничего не мог сделать. Пиастри впереди врезался в барьер из шин, Даниэль ехал сразу за ним, не смог среагировать и тоже разбил машину. Сейчас Риккардо улыбается, у него хорошее настроение, хотя ему очень больно, поскольку травма серьезная.

Пилот Даниэль Риккардо после аварии.
Фото Global Look Press

Злая ирония

Для Риккардо вынужденный перерыв — очень некстати. Ведь бывший напарник Даниила Квята вернулся в «Формулу-1» всего полтора месяца назад. Накануне «Гран-при Венгрии» он неожиданно заменил голландца Ника де Вриса, не оправдавшего надежд боссов «Ред Булла». Ходили слухи о том, что позитивный австралиец в будущем сезоне может заменить в главной команде мексиканца Серхио Переса. Однако первые гонки после возвращение не принесли прорыва по сравнению с результатами де Вриса. В Венгрии Дэн был 13-м, а в Бельгии — 16-м. Наверняка Риккардо планировал улучшить ситуацию после перерыва, но теперь рискует пропустить сразу два важных старта.

Конечно, вины австралийца в случившемся в Зандфорте немного, но есть мнение, что Риккардо должен был отпустить руль в момент столкновения со стеной. И тогда бы сохранил свои руки в целости и сохранности. «Я помню, как вошел в третий поворот, а потом увидел Пиастри, так что я мог врезаться в него или в стену, — вспоминает австралиец. — Когда я ударился о стену, у меня не было времени снять руки с руля, и он ударил меня. Жаль, что так произошло, но я постараюсь восстановиться как можно быстрее. Мне хотелось бы вернуть на трассу в кратчайшие сроки. Но важно убедиться, что лечение окажется эффективным, чтобы я снова стал сильным и конкурентоспособным».

Даниэль Риккардо. Риккардо вернулся в «Формулу-1» с черного хода. Чем это грозит Пересу?

Напомню, что в 2011 году перелом руки фактически стоил карьеры польскому пилоту «Ф1» Роберту Кубице. Правда, там повреждения были намного серьезнее, кроме того, поляк потом сломал руку повторно. Но в целом опасность подобных повреждений для гонщиков нельзя недооценивать, хотя это довольная распространенная травма в автогонках. Например, пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл во подготовки к нынешнему сезону сломал оба запястья, из-за чего на тестах его заменял Фелипе Другович. Что касается Риккардо, то участие в аварии в Зандфорте Оскара Пиастри — особенно злая ирония. Ведь именно этот соотечественник заменил Дэна в «Макларене» в нынешнем сезоне.

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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