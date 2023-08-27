Дождь не смог помешать Ферстаппену. Голландец продлил победную серию на домашнем «Гран-при»

Макс выиграл в «Формуле-1» в девятый раз подряд, повторив рекорд Себастьяна Феттеля

«Формула-1». 13-й этап. «Гран-при Нидерландов»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») + 3,744

3. Пьер Гасли («Альпин») + 7,058

4. Серхио Перес («Ред Булл») + 10,068

5. Карлос Сайнс («Феррари») + 12,541

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 13,209

7. Ландо Норрис («Макларен») + 13,232

8. Алекс Албон («Уильямс») + 15,155

9. Оскар Пиастри («Макларен») + 16,580

10. Эстебан Окон («Альпин») + 18,346

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») + 20,087

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») + 20,840

13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») + 26,147

14. Кевин Магнуссен («Хаас») + 26,410

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») + 27,388

16. Юки Цунода («Альфа Таури») + 29,893

17. Джордж Расселл («Мерседес») +55,754

Сошли:

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

Шарль Леклер («Феррари»)

Логан Сарджент («Уильямс»)

Девятой победой подряд Макса Ферстаппена завершился домашний для лидера «Ред Булл» «Гран-при Нидерландов» на трассе в Зандворте. Таким образом, Ферстаппен повторил рекордную серию немца Себастьяна Феттеля от 2013 года. При этом Максу на сей раз пришлось сложнее, чем обычно, из-за постоянно меняющихся погодных условий, которые не позволили ему расслабиться до самого финиша. В этой суматохе без подиума остался напарник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес. Зато испанец Фернандо Алонсо благодаря безошибочному пилотажу вернулся на подиум впервые с июньского «Гран-при Канады», а француз Пьер Гасли вообще впервые в сезоне пробился в топ-3 основной гонки.

Погода против кумира публики

Оранжевая торсида, само собой, ждала от своего любимца в Зандворте не просто победы, а тотального доминирования. Да и Макс настраивался легко и непринужденно продлить свою беспроигрышную серию как в чемпионате, так и на «Гран-при Нидерландов». Напомним, когда «Большие призы» вернулись в Зандворт после 35-летнего перерыва (в 1985-м, кстати, перед долгим расставанием с «Ф-1» выиграл знаменитый немец Ники Лауда), Макс победил в обоих предыдущих «Гран-при» — в 2021-м и 2022-м.

Сила Ферстаппена и «Ред Булл» в нынешнем сезоне такова, что проиграть главному фавориту было сложно. Но это в сухую погоду, в дождь «лотерейность» все же возрастает, как и шансы соперников. На сей раз Зандворт не позволил Ферстаппену расслабиться уже в квалификации, где из-за мокрого асфальта пришлось использовать промежуточные шины. Хотя завершал третий сегмент Макс на сликах, уверенно превзойдя ближайшего конкурента — британца Ландо Норриса на «Макларене».

Дождь добавил интриги и в воскресной гонке. До которой, впрочем, добрались не все. Еще в свободных заездах в жесткую аварию попал австралиец Даниэль Риккардо. Опытный гонщик, только пару этапов назад севший в кокпит «Альфа Таури», получил перелом запястья, на замену пришлось выйти резервному гонщику «Ред Булл» новозеландцу Лиаму Лоусону. Кстати, Лоусон смотрелся на трассе не так и плохо, в том числе прошел на трассе монегаска Шарля Леклера на «Феррари». Но на «Гран-при Нидерландов» — 2023 смен позиций было великое множество — как из-за пит-стопов, так и из-за постоянно меняющихся погодных условий.

Фернандо Алонсо, Макс Ферстаппен и Пьер Гасли на подиуме. Фото Reuters

Интрига жила недолго

Ладно бы дождь моросил от старта до финиша, но нет — стартовали пилоты на сликах, затем из-за усиления дождя большинство перешло на промежуточные, хотя нашлись и те, кто остался на сликах. Не сказать, что это принесло упрямцам какие-то дивиденды. Напротив, выиграли те, кто сразу же поменял резину, особенно преуспел в этом Серхио Перес. Мексиканец за счет этого решения обошел в том числе напарника по «Ред Булл» Ферстаппена. Да еще и создал задел в десять с лишним секунд. Вот она, интрига? Но нет, разозленный Макс быстро почти догнал Серхио. А обгонять его на трассе не пришлось — голландец первый заехал за сликами, а когда из боксов выехал Перес, он уже был позади лидера команды.

Все шло к уверенному дублю «Ред Булл», в то время как за 11-е место в какой-то момент боролись оба «Макларена», «Феррари» Леклера и «Мерседес» провалившего квалификацию семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

Однако новый, причем очень мощный, заряд дождя привел к аварии китайца Гуаньюй Чжоу и красным флагам на 65-м круге. Перес еще до этого момента успел вылететь, упустить второе место в пользу Алонсо, поменять промежуточные шины на дождевые. И к тому же еще и превысить скорость на пит-лейн. Последняя ошибка и стоила ему третьего места из-за пятисекундного штрафа в пользу Гасли. А Макс после рестарта уверенно оторвался от Алонсо и довел свое преимущество над Пересом в чемпионате уже до 138 очков! Из остальных отметим Хэмилтона — Льюис совершил несколько эффектных обгонов и сумел-таки выбраться на шестое итоговое место. Также в очки заехал Алекс Албан — гонщик из Таиланда на «Уильямсе» стал восьмым.