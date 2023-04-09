Нельсон Пике угодил в крупный скандал. Легенда «Формулы-1» прячет драгоценности экс-президента Бразилии

Трехкратный чемпион мира отжигает и в 70 лет.

Имя трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике опять прорывается в топ мировых новостей. Газета Estadao сообщает, что бывший президент Бразилии Жаир Болсанару использовал ферму легендарного гонщика в качества кладовщика для своих вещей. Речь о десятках коробок, которые Болсонару отправил из своей резиденции в дом Пике. В коробках предположительно находились подарки Жаиру и его жене, которые он получал во времена своего президентства. Разбираемся в этой дикой истории.

Почему Болсонару прячет подарки?

В эти дни бывший президент Бразилии дает свидетельские показания по делу о драгоценностях, привезенных из Саудовской Аравии в 2021 году. Тогда в багаже одного из министров правительства Болсонару при случайной проверке были обнаружены женские ювелирные украшения стоимостью почти 3,2 миллиона долларов. Считается, что эти драгоценности предназначались для первой леди Бразилии Мишель Болсонару. А позже стало известно о существовании мужского комплекта уже для самого президента.

Жаир Болсанару. Фото Global Look Press

По бразильским законам, если человек въезжает в страну с товаром на сумму более тысячи долларов, то он должен заплатить налог на импорт, равный половине стоимости товара. Если же пассажир пытается скрыть владение таким товаром, то для него предусмотрен дополнительный штраф в размере 25 процентов стоимости. Можно избежать любых налогов и штрафов, если признать драгоценности официальным подарком государству. Но в таком случае украшения принадлежат бразильскому государству, а не Мишель. Такой путь и был выбран, но после со стороны сподвижников Болсонару были попытки присвоить драгоценности.

Логичный вопрос: за что такие дорогие презенты? Есть подозрения, что это не просто дружелюбный жест шейхов, а своего рода взятка за помощь в приватизации бразильского нефтеперерабатывающего завода Rlam. В ноябре его без торгов приобрела компания Mubadala Capital, принадлежащая правительству Абу-Даби в ОАЭ. Цена вопроса — 1,8 миллиарда долларов, что в два раза меньше рыночной стоимости завода. Но это все еще предстоит доказать. Сейчас же Болсонару говорит, что узнал об изъятых драгоценностях только через 14 месяцев после инцидента, и пытался предотвратить предполагаемое дипломатическое затруднение.

Однако счетная палата планирует провести ревизию всех подарков, которые Жаир получил, будучи президентом страны. Ведь глава государства имеет право брать в частную коллекцию лишь предметы малой ценности и скоропортящиеся товары. Вероятно, поэтому Болсонару и потребовалась недвижимость Пике в качестве склада.

Нельсон Пике. Фото Global Look Press

Зачем это нужно Пике?

Нельсон — активный сторонник бывшего президента Бразилии. По информации UOL, трехкратный чемпион мира даже пожертвовал около 100 тысяч долларов на предвыборную кампанию Болсанару. По стечению обстоятельств в этот период фирма бывшего гонщика Autotrac заключила крупный контракт с Министерством сельского хозяйства.

При этом Пике не привыкать страдать за своего друга. Когда Болсанару проиграл на выборах, Нельсон резко высказался о новом президенте страны Луле да Сильва: «Давайте вышвырнем этого сукиного сына Лулу. Бразилия превыше всего, Бог превыше всего. А Лулу — на кладбище, этого сукиного сына», — сказал Пике на видео, которое разлетелось по соцсетям.

В итоге бразильская прокуратура инициировала расследование против трехкратного чемпиона «Формулы-1» за «предполагаемое подстрекательство к насилию и разжигание разногласий между военными и другими ветвями власти». Результаты разбирательств пока не известны.

Но одно серьезное наказание в этом году Пике уже получил. В марте бразильский суд оштрафовал его на сумму 953 тысячи долларов за расистские оскорбления в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Высказывания были сделаны в ноябре 2021 года, когда он комментировал столкновение пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена, который встречается с дочерью Нельсона Келли Пике, и Хэмилтона на «Гран-при Великобритании». Нельсон использовал в адрес британца термин nequihno, что в бразильском сленге эквивалентно слову «ниггер» (или по другой версии — «пацан»).

Трехкратный чемпион попросил прощения у Хэмилтона, но сделал это довольно странно, заявив, что его не так перевели: «Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, в том числе перед Льюисом, которого считаю невероятным гонщиком, но переводы, которые сейчас циркулируют во многих изданиях, просто неверны. Дискриминации нет и не может быть ни в «Формуле-1», ни в нашем обществе в целом, и я рад возможности прояснить свою позицию на этот счет».

Извинения не помогли, и наказания избежать не получилось. Скандалов вокруг трехкратного чемпиона мира становится все больше. Если подобные инциденты в жизни 70-летней легенды автоспорта продолжатся, то одними штрафами Пике уже не отделаться.