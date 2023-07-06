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Сегодня, 20:20

Проклятье Серебряного камня. Сможет ли «Ред Булл» продолжить победную серию?

Антон Бабошин
Корреспондент
Макс Ферстаппен и Серхио Перес
Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Фото AFP
Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters
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Классический этап «Формулы-1» может преподнести несколько сюрпризов.

Доминирование «Ред Булла» в нынешнем сезоне «королевских гонок» продолжается уже четыре месяца, с тех пор, как машины вышли на трассу открывавшего чемпионат мира «Гран-при Бахрейна». За это время прошло девять этапов. Сначала действующий обладатель титула Макс Ферстаппен и его напарник Серхио Перес побеждали по очереди, затем лидер «быков» прибавил оборотов и выиграл пять «Гран-при» подряд.

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Причем четыре из этих побед Ферстаппен одержал даже без намека на конкуренцию, лидируя со старта до клетчатых флагов на финише. Но неделю назад эта серия прервалась в Австрии, где на домашней трассе «Ред Булла» мы наконец увидели хоть какую-то борьбу. А впереди Сильверстоун — мягко говоря, не самое любимое место для Макса.

Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

10 лет без побед

И дело даже не в том, что местная публика на протяжении двух предыдущих лет подвергала Ферстаппена обструкции. Да так, что эксперты всерьез рассуждали о травле спортсмена со стороны болельщиков и обсуждали роль психологического давления в современной «Ф-1». В ответ австрийская публика гулом встречала Льюиса Хэмилтона. Но в нынешнем сезоне «Гран-при Австрии» прошел без эксцессов, и есть надежда, что вся эта история сошла на нет.

У «Ред Булла» в последние 10 лет нет ни одной победы на «Гран-при Великобритании». Последнюю для «быков» одержал в 2012-м Марк Уэббер. В те времена деревья были зеленее, трава гуще, «Ф-1» еще не перешла на турбодвигатели с пониженной мощностью, а 14-летний Ферстаппен гонялся в картинге. Шли годы, менялись машины «Ред Булла» и состав команды, но побед на Сильверстоуне больше не было. Настоящее проклятие Серебряного камня — именно так переводится с английского название трассы.

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Дотошные болельщики легко вспомнят, что на самом деле нынешний чемпион мира не так давно за рулем «Ред Булла» побеждал на Сильверстоуне. Дело было в ковидный сезон 2020 года. Вот только та гонка называлась «Гран-при 70-летия». А полновесный британский этап «быкам» тогда не покорился.

Сейчас, пожалуй, они ближе к тому, чтобы прервать эту «засуху», чем когда бы то ни было. Ферстаппен в шикарной форме, у машины «Ред Булла» фактически нет конкурентов. И шансы других гонщиков подняться на верхнюю ступень пьедестала можно считать математически ничтожными. Как получится на самом деле, скоро увидим.

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Британия и британцы

Что мы еще узнали по ходу уик-энда в Австрии? Впервые в сезоне на второе место приехал Шарль Леклер. Специалисты предсказывали «Феррари» удачное выступление на трассе в Шпильберге и не прогадали, она действительно оказалась удобной для итальянской команды. Теперь в Маранелло надеются, что подготовленные по ходу сезона новинки продолжат работать и позволят подтянуться еще ближе к конкурентам.

Например, к «Мерседесу», провалившему предыдущий этап. После того как «серебряные стрелы» выкатили первые обновления по ходу сезона, Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу удалось оформить двойной пьедестал в Барселоне (естественно, вслед за Ферстаппеном). Но затем дела у них пошли хуже. К британскому этапу команда готовит второе большое обновление машины и надеется повторить успех, достигнутый в Испании.

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Сейчас за второе место в Кубке конструкторов «Мерседес» ведет отчаянную борьбу с «Астон Мартином», за рулем которого отличный сезон проводит ветеран Фернандо Алонсо. В эту борьбу и хочет ввязаться «Феррари». Не забываем и о том, что в Австрии на четвертое место удалось приехать Ландо Норрису, что немало воодушевило фанатов «Макларена». Но трасса в Сильверстоуне вряд ли будет для «Маков» такой же удобной.

Прошлогодний «Гран-при Великобритании» получился очень зрелищным. До сих пор перед глазами болельщиков завал на старте, в результате которого машина Чжоу Гуанью перелетела даже через отбойник из шин, борьба за призовые места до последних кругов и первая в карьере победа Карлоса Сайнса-младшего. Посмотрим, что готовит Сильверстоун на этот раз.

Сильверстоун
Длина круга — 5891 м
Количество кругов — 52
Дистанция гонки — 306,198 км

Расписание «Гран-при Великобритании»
7 июля
14.30 Свободные заезды 1
18.00 Свободные заезды 2
8 июля
13.30 Свободные заезды 3
17.00 Квалификация
9 июля
17.00 Гонка

Формула-1
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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