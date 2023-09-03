Хэмилтон выторговал 126 миллионов за два года. Чем чреват новый контракт звезды «Мерседес»?

Льюис претендует на вечный рекорд и не дает по-настоящему раскрыться Расселу.

Пока Макс Ферстаппен не дает Льюису Хэмилтону даже помечтать о рекордном восьмом титуле, а Филипе Масса грозится и вовсе отобрать первый трофей в карьере через суд. Так что обойти Михаэля Шумахера британцу в ближайшее время едва ли удастся. Однако у последнего есть еще несколько лет в запасе. 38-летний пилот подписал рекордный по зарплате контракт на два года и даже на этом останавливаться не собирается. Инсайдеры пишут о желании Льюиса в 2026 году продлиться на более выгодных условиях — все ради заработка и погони за восьмым чемпионством. И все было бы здорово, но где в этом уравнении «Мерседес» найдет место для молодой звезды Джорджа Рассела?

Хэмилтон может остаться в «Формуле-1» и после 2025 года

Главная «интрига» трансферного окна в «Формуле-1» на этой неделе была закрыта. Хэмилтон подписал новое соглашение с «Мерседес». На этот раз на 126 миллионов на два года. Так что как минимум 40-летие, если не произойдет какого-либо форс-мажора, британец встретит в королевских гонках и в болиде «серебряных стрел». Едва ли историю с новым контрактом Хэмилтона кто-то всерьез считал подвешенной. У Льюиса такой кредит доверия перед немцами и лично Тото Вольффом, что Хэмилтону оставалось только написать желаемую сумму в чек и поторговаться для соблюдения приличий. Нет, конечно, определенные споры велись, оттого и подписание затянулось. Однако реальные риски того, что британец уйдет (например, в «Феррари»), едва ли были, речь шла скорее о деталях, главной из которых стал срок нового соглашения.

В это трудно поверить, но команда хотела продлить контракт ветерана на больший срок, а два года выбрал сам Льюис. Это для него привычная схема, которая позволяет каждый раз торговаться и выбивать для себя наилучшие условия. Причем на торги даже не повлияли серьезным образом текущие результаты, которые полностью списать на проблемы с мотором нельзя, учитывая прогресс Джорджа Рассела. Собственно, вокруг будущего Рассела теперь и возникли споры. Ведь Хэмилтон говорит, что планирует остаться в «Формуле-1» максимально долго. То есть не факт, что Расселл сможет стать первым пилотом даже в 2025-м, когда ему самому исполнится уже 27 лет. И хотя боссы «Мерседес» пытаются соблюдать политкорректность и говорят о равнозначном отношении к обоим пилотам, едва ли в это всерьез кто-то верит.

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Новый контракт Льюиса закрывает для Рассела путь суперзвезды

«Мерседес» всегда были командой с четкой внутренней дисциплиной. О ней можно спросить хотя бы предыдущего напарника Хэмилтона Валттери Боттаса. Все помнят, как финна просили пропустить Льюиса, который вел борьбу за чемпионство с Максом Ферстаппеном. Лучшие технологии, сервис, условия — Хэмилтон остался в автоспорте не для того, чтобы радоваться единичным поулам или победам на отдельных этапах. Ему нужно еще как минимум одно чемпионство, чтобы стать по-настоящему номером один в истории. А немцы сейчас не в том состоянии, чтобы обеспечить себе такой гандикап, как в десятые, и тащить на лидирующие позиции сразу двух пилотов. В критические моменты придется выбирать, и едва ли выбор в пользу Рассела. Разве что Хэмилтон будет откровенно сыпаться, как в прошлом году.

При этом едва ли какие-то вопросы могут быть к самому Льюису. Это действительно выдающийся спортсмен, равных которому мы встретим нескоро. Все-таки тому же Ферстаппену, чтобы дотянуться до достижений британца, нужно проделать немалый путь. Британец имеет моральное право ставить любые условия. Другой вопрос, на что рассчитывает «Мерседес», соглашаясь на них. Пусть Хэмилтон пока держит себя в форме — в 2023-м даже постепенно начал возвращаться в прежние кондиции, — время не обманешь. Еще два, четыре, пять лет — и он уйдет, бесконечно эта история продолжаться не может. И на что вы меняете это время? За эти два года можно было по-настоящему раскрыть Джорджа. Его потенциал очевиден: в первый же сезон обойти по очкам Льюиса — это заявка на успех. Можно сколько угодно списывать все на машину, но поражение от напарника красноречивей прочих.

Другое дело, что даже после яркого дебюта в «Мерседес», Рассел остается в тени своего звездного коллеги и рискует остаться в ней на протяжении главных лет своей карьеры. Этим двоим не хватит места под одним солнцем, так что чьими-то интересами приходится жертвовать. И судя по всему — интересами Джорджа.