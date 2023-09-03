Недоразумение по-итальянски: Сайнс подарил «Ред Булл» дубль в Монце

В Скудерии остались верны традициям, устроив клоунаду на домашней трассе.

«Гран-при Италии»

1. Ферстаппен (Red Bull)

2. Перес (Red Bull) — 6,064

3. Сайнс (Ferrari) — 11,193

4. Леклер (Ferrari) — 11,377

5. Расселл (Mercedes) — 23,028

6. Хэмилтон (Mercedes) — 42,679

7. Элбон (Williams) — 45,106

8. Норрис (McLaren) — 45,449

9. Алонсо (Aston Martin) — 46,294

10. Боттас (Alfa Romeo) — 64,056

11. Лоусон (AlphaTauri) — 70,038

12. Пиастри (McLaren) — 73,074

13. Сарджент (Williams) — 78,557

14. Чжоу (Alfa Romeo) — 80,164

15. Гасли (Alpine) — 82,510

16. Стролл (Aston Martin) — 87,266

17. Хюлкенберг (Haas) — 1 круг

18. Магнуссен (Haas) — 1 круг

На прошедшем «Гран-при Италии» безоговорочный лидер «Ред Булл» и личного зачета Макс Ферстаппен установил очередную недосягаемую планку для «Формулы-1». На этот раз нидерландцу покорилось достижение в 10 побед подряд, одержанных в рамках одного сезона. Показательно, что предыдущим обладателем этого рекорда (с 9 викториями) был другой пилот «быков» Себастьян Феттель, что лишний раз демонстрирует выдающийся статус австрийско-британской конюшни в «Формуле-1» XXI века.

Поэтому любые попытки хотя бы на гонку прервать доминирование таких гигантов, как «Ред Булл», массово приковывают внимание фанатов, что и произошло на этапе в Монце. Накануне розыгрыша итальянского «Большого приза» расклады сулили многообещающий уик-энд местным любимцам из «Феррари», которые проводят крайне невнятный сезон, но обладают при этом болидом с максимальной чистой скоростью в пелотоне. Козырь Скудерии казался как раз тем, что нужно на длинных прямых и в скоростных виражах вокруг Королевского парка Монцы, где расположен автодром. Однако последний шанс «Феррари» на победу в откровенно провальный год разбился о безалаберность, амбиции пилотов и слабохарактерность руководства, ставшие для итальянской команды старой, но недоброй традицией.

Болид Макса Ферстаппена. Фото AFP

Сайнс — главный антигерой гонки

Карлито, как называют младшего из гоночного семейства Сайнсов, пожалуй, еще до перехода в «Феррари» зарекомендовал себя стабильным пилотом, который даже на средних болидах был способен приезжать не ниже первой десятки, а порой цепляться за подиум. Вероятно, именно таким — гонщиком без лишних претензий и способным исполнять роль оруженосца Шарля Леклера — его видел еще Маттиа Бинотто, пригласивший испанца в Скудерию на смену Себастьяну Феттелю, который не мог ни тянуть первую партию в команде, ни работать на своего напарника. Тем не менее вместо тандема у двух молодых гонщиков со временем получился дуэт, а стычек на трассе между Карлосом и Шарлем, кажется, становилось больше с каждым «Гран-при».

Наконец, когда проигравший чемпионскую гонку-2022 Леклер окончательно показал всем, что является скорее «талантливым художником», но никак не «машиной для завоевания титулов», Сайнс начал откровенно давить своего экспрессивного партнера по «Феррари». И прошедшее «Гран-при» в Монце, похоже, стало поворотным моментом в совместных выступлениях этой взрывоопасной парочки. Ожидаемо выиграв поул, Карлос отчаянно сдерживал Ферстаппена первые 15 кругов гонки, но «стерев» шины в ноль и уступив лидерство, принялся играть уже против собственной команды. С не меньшим упрямством Сайнс отказывался пускать вперед более быстрого Леклера, тем самым увеличивая отрыв Макса и оттормаживая оба красных болида к наезжавшему позади Серхио Пересу.

Впрочем, половина вины за ситуацию лежит и на абсолютно безвольном поведении руководства «Феррари», где уже второй набор менеджеров не может определиться с первым номером команды. Вместо того чтобы зазвать Сайнса на ранний пит-стоп и, с одной стороны, получить возможный «андеркат» Ферстаппена (преимущество за счет более раннего пит-стопа, чем у соперника. - Прим. СЭ), а с другой — без лишней борьбы пропустить вперед Леклера, капитанский мостик Скудерии ждал несколько лишних кругов. Итогом же очередной комедии абсурда стала крайне опасная дуэль за третье место между Карлосом и Шарлем на последних кругах. Уже после того, как они пропустили вперед еще и второй «Ред Булл» Серхио Переса.

Уик-энд в Монце во многом напомнил другой нелепый «Гран-при» в истории «Феррари», а именно гонку 1982 года в Имоле, где схожий конфликт между некогда товарищами Дидье Пирони и Жилем Вильневом привел к самым трагичным последствиям в будущем. Удастся ли уже в наши дни Фредерику Вассеру вразумить своих подопечных или Сайнс начал откровенно саботировать команду на фоне слухов о своем переходе в «Ауди» — пока остается открытым вопросом.

Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Фото Reuters

Подвиг Албона и невзлетевший «Астон Мартин»

За спиной у недосягаемого «Ред Булл» ясности после гонки в Италии больше не стало. Для «Феррари» домашний этап был, судя по всему, (смазанной) «лебединой песней», и на оставшихся «Гран-при» ждать чего-то от команды с непредсказуемыми пилотами и машиной, на которой будут в основном тестить узлы для болида 2024 года, не стоит. «Макларен» испытал в Монце практически дежавю предыдущей гонки в Зандворте, попав во все неурядицы, какие можно, да еще и на неудобной для себя трассе.

По большому счету провалился и «Астон Мартин», чья машина совсем не способна показывать результаты на скоростных треках. Но в еще большее пике ушел «Альпин», что неудивительно, так как там с «борта», по сути, выкинули «капитана корабля» в лице прошлого руководства — не самого успешного, но хотя бы какого-то. Наиболее стабильный результат на протяжении практически всего сезона и разнообразия трасс пока удается демонстрировать «Мерседесу», который уже уверенно держит вторую строчку в Кубке конструкторов. К слову, в зачете пилотов до третьего места Льюису Хэмилтону осталось всего 6 очков, и шансы, что Фернандо Алонсо удастся долго удерживать отрыв, крайне невелики.

Очередной же вишенкой на торте прошедшего уик-энда стал еще один героический финиш Алекса Албона в очках на его допотопном «Уильямсе». В Монце у машины Алекса было то же преимущество в скорости на прямых, что у «Феррари», которым таец сполна воспользовался. Только ради этого его команде не пришлось тратить сотни и сотни миллионов, как это делают итальянцы.