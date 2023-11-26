Апофеоз доминирования. Ферстаппен и «Ред Булл» уничтожили «Формулу-1»

«Мерседес» собрал объедки с праздничного стола.

«Гран-при Абу-Даби»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 17,993

3. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 20,328

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 21,453

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 24,284

6. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 31,487

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 39,512

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 43,088

9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 44,424

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 55,632

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, AlphaTauri) — 56,229

12. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 66,373

13. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 70,360

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 73,184

15. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 83,696

16. Логан Сарджент (США, Williams) — 87,791

17. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 89,422

18. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

20. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

Несмотря на то что в 2023-м «Формула-1» из-за стихийного бедствия недосчиталась этапа в Имоле (и тем самым не смогла побить рекорд в 23 гонки за год), завершившийся сезон произвел впечатление самого затянутого за всю историю чемпионата. Виной тому стала абсолютно предсказуемая победа Макса Ферстаппена и его команды в зачете пилотов и Кубке конструкторов соответственно. Намеки на третий титул нидерландца читались едва ли не после первого «Гран-при» в Бахрейне, а после досрочного чемпионства Макса оставшийся сезон превратился в неоправданно длинный эпилог, где прочие гонщики и команды делили второстепенные награды. Судьба последней из них решилась в довольно зрелищной борьбе на трассе «Яс Марина» в это воскресенье.

Гениальный ход Леклера и «гениальная» стратегия «Феррари»

После того как личное золото пополнило коллекцию лидера «быков», а серебряную награду чемпионата с горем пополам взял его напарник Серхио Перес, пожалуй, единственная интрига, которая еще могла сподвигнуть болельщиков на просмотр финала этого сезона, оставалась в Кубке конструкторов. Первое место здесь тоже ожидаемо забрал «Ред Булл», оформив победу даже раньше самого Ферстаппена, но спор за вице-чемпионство между «Феррари» и «Мерседес» продлился до последней гонки.

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Накануне старта разрыв между догонявшей Скудерией и удерживавшими вторую строчку «трехлучевыми» составлял минимальные 4 очка. Субботняя квалификация «Гран-при Абу-Даби» завершилась нелепым вылетом из топ-10 представителя каждой из команд — Карлос Сайнс ехал быстрый круг на «загруженном» машинами треке и стал только 16-м, в то время как звезда «Мерседес» Льюис Хэмилтон не смог найти скорость и показал 11-е время. Вместе с этим Шарль Леклер удивил невероятным настроем на результат, уступив поулу Ферстаппена чуть больше десятой секунды. Этот заряд сохранился у монегаска и на гонку.

После двух безуспешных и по большому счету бесперспективных, учитывая огромное преимущество «Ред Булл», атак на Ферстаппена на первом круге Шарль обосновался на втором месте, пока Джордж Расселл сражался с двумя «Макларен» на пути к подиуму. Даже финиш в первой тройке одной машиной обеспечивал «Мерседес» победу над «Феррари», что казалось актуальным на фоне ехавшего явно не лучшую гонку Хэмилтона. В итоге в Абу-Даби за второе место командного зачета пришлось сразиться именно Расселлу и Леклеру.

Вторая «Феррари» Сайнса выбыла из этой борьбы то ли из-за «сломавшейся» стратегии с долгим отрезком на «харде» и переходом на «медиум» под занавес гонки, то ли из-за «гениального» плана итальянской команды с самого начала. Так или иначе, испанец явно «пересидел» с изношенными шинами на трассе, вылетел из зачетной зоны, а после пит-стопа уже не успел никого догнать. Возможно, Карлос слишком рано стер первый комплект «хардов», из-за чего вместо одной остановки ему пришлось делать две, либо в «Феррари» действительно надеялись на выезд сейфти-кара, о чем инженеры сообщали гонщику по радио.

Тем не менее весь командный мостик Скудерии обставил Леклер, предложивший весьма остроумную комбинацию. Чтобы выбить Расселла с третьего места, Шарль пропустил вперед Переса, а сам решил задержать шедшего следом Джорджа. Расчет делался на то, что Чеко, на котором висел штраф в 5 секунд за выдавливание с трассы Ландо Норриса, успеет оторваться от пилота «Мерседес» на необходимое время, а значит, даже с наказанием займет третье место в классификации. Несмотря на столь изящный ход Леклера, придуманный им во время пилотирования на скорости под 300 километров в час, под клетчатым флагом Пересу не хватило какой-то секунды отрыва. Расселл забрал последнюю ступеньку на подиуме, а «Мерседес» с преимуществом в три очка — последнюю оставшуюся награду чемпионата, в котором «Ред Булл» наслаждался невиданным доминированием.

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Ферстаппен замахнется на чемпионский «покер»

Взявший уже третий титул подряд Макс Ферстаппен может, если выражаться по-футбольному, оформить своеобразный покер уже в следующем году. Хотя вторая половина прошедшего сезона отметилась явной прибавкой в скорости у конкурентов «Ред Булл», и даже целой «шальной» победой Сайнса в Сингапуре, говорить о каком-то заметном прогрессе остальных команд не приходится. При прочих равных следующий, 2024 год отметится скорее наверстыванием тех же «Макларен», «Мерседес» и «Феррари», которые в лучшем случае добьются чуть большего числа побед, чем в 2023-м. После финиша гонки в Абу-Даби Ферстаппен справедливо отметил, что такого преимущества им с командой вряд ли удастся достичь снова, но четвертое чемпионство нидерландца все равно выглядит самой реальной перспективой на ближайшее время.

Сколько бы ни исправляли свои ошибки преследователи, им все равно будет противостоять гений Эдриана Ньюи — создателя официально лучшей машины за семьдесят с лишним лет существования «Формулы-1». И можно быть уверенным, что британский конструктор еще с августа, когда команды традиционно начинают создавать новые болиды, работает над очередным сюрпризом для всего пелотона. Впрочем, определенный сюрприз для «быков» может приготовить и королевская серия. Учитывая, что уровень популярности «Ф-1» из-за бесконечных успехов «Ред Булл» начинает неуклонно идти вниз, в правила могут внести невыгодные команде Ферстаппена корректировки. Причем сделать это (как уже бывало не раз) в последний момент перед стартом сезона, чтобы точно смешать все карты. А там наступит и 2025-й, где «гранды» будут больше заняты переходом на новый регламент, чем переписыванием невероятных рекордов, установленных Супер-Максом и его неуязвимым RB19.

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 575. 2. Серхио Перес — 285. 3. Льюис Хэмилтон — 234. 4. Фернандо Алонсо — 206 5. Шарль Леклер — 206. 6. Ландо Норрис — 205. 7. Карлос Сайнс — 200. 8. Джордж Расселл — 175. 9. Оскар Пиастри — 97. 10. Ленс Стролл — 74. 11. Пьер Гасли — 62. 12. Эстебан Окон — 58. 13. Александр Албон — 27. 14. Юки Цунода — 17. 15. Валттери Боттас — 10. 16. Нико Хюлькенберг — 9. 17. Даниэл Риккьярдо — 6. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Кевин Магнуссен — 3. 20. Лиам Лоусон — 2. 21. Логан Сарджент — 1. 22. Ник де Врис — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 860. 2. Mercedes — 409. 3. Ferrari — 406. 4. McLaren — 302. 5. Aston Martin — 280. 6. Alpine — 120. 7. Williams — 28. 8. AlphaTauri — 25. 9. Alfa Romeo — 16. 10. Haas — 12.