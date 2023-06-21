Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?

Отношения с поп-певицей помогут Льюису подписать новый контракт с «Формулой-1», но мало кто верит в искренность его романа с 46-летней дивой.

Слухи о романе семикратного чемпиона мира в королевской серии автогонок Льюиса Хэмилтона со звездной певицей Шакирой заполонили мировые таблоиды. Знаменитости практически не скрывают взаимной симпатии и, как сообщает издание El Confidencial, накануне британец и колумбийка были замечены целующимися в компании друзей. Все это удивительным образом совпадает с переговорами Хэмилтона о продлении контракта с командой «Мерседес». Любому очевидно — если селебрити такого уровня, как Шакира, официально станет подругой Льюиса, это существенно повысит маркетинговый потенциал гонщика. Так что к поцелуям и совместному отдыху двух голубков следует относиться с известной долей скептицизма.

Продолжение скандального развода

Впервые британский пилот и двукратная обладательница «Грэмми» были замечены вместе в одном из ресторанов Майами в середине мая — во время этапа «Гран-при» во Флориде. Тогда же появились снимки с совместной прогулки Хэмилтона и Шакиры на катере. Затем певица посетила паддок «Мерседеса» накануне гонки в Барселоне. Также появились слухи о планах на совместный отпуск звездной пары на Карибах. И вот теперь — поцелуй при посторонних.

Шакира на «Формуле-1». Фото Getty Images

Для Шакиры возможный роман с автогонщиком — логичное продолжение болезненного разрыва с испанским футболистом Жераром Пике. С июня прошлого года медиа всего мира пережевывают тему взаимных обвинений, раздела детей и имущества, а также прочего хайпа вокруг личной жизни бывших супругов, проживших вместе 12 лет и родивших двух детей. Правда, еще в начале весны поклонники певицы были уверены, что ее новым бойфрендом стал испанский музыкант, трехкратный обладатель «Грэмми» Алехандро Санс.

Однако вариант с Хэмилтоном, который на восемь лет младше поп-дивы, возможно, показался окружению Шакиры более перспективным. У Льюиса в прошлом было много звездных подруг (или тех, кого представляли пассиями гонщика), в том числе топ-модель и актриса Николь Шерзингер, а также певица Рианна. Однако в последнее время пилот предпочитал представать в публичном пространстве в основном не как мачо, а как борец за права темнокожих и как любящий хозяин гламурной собачонки.

Профессионалы шоу-бизнеса

Полтора года назад Хэмилтон был очень близок к тому, чтобы стать величайшим чемпионом в истории «Формулы-1», выиграв рекордный восьмой титул в карьере. Однако в последний момент Льюиса при спорных обстоятельствах опередил голландец Макс Ферстаппен, а на следующий сезон из-за изменившегося технического регламента машина «Мерседеса» оказалась неспособна бороться за лидерство. Очевидно, что британец ждет нового шанса штурмовать историческое достижение и пока не собирается на покой.

Фото AFP

При этом у ветерана королевской серии в конце 2023 года истекает контакт, и сейчас между менеджерами Льюиса и «Мерседесом» идет яростная торговля о новом соглашении. По слухам, Хэмилтон требует сделку на пять лет с зарплатой в 50 миллионов долларов в год. В противном случае он угрожает уйти в стан конкурентов — в «Феррари». При этом немецкая конюшня прозрачно намекает, что утратившего фарт британца может заменить сын Михаэля Шумахера Мик. В такой непростой ситуации история с Шакирой явно идет Льюису в плюс.

В принципе в мире спорта и шоу-бизнеса романы на публику — не такое уж редкое явление. Одним из примеров можно считать отношения между знаменитой американской горнолыжницей Линдсей Вонн и гольфистом Тайгером Вудсом. Совместное появление на публике пошло обоим на пользу, однако почти никто не верил в искренность этого романа. Не исключено, что в случае с Шакирой и Хэмилтоном мы имеем дело с чем-то подобным. Слишком уж наигранным пока кажется сюжет данной истории. Впрочем, оба ее героя — профессионалы шоу-бизнеса, в котором нет места для искренних чувств. Так что удивляться здесь нечему.