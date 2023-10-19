LADA Sport ROSNEFT подтвердила статус сильнейшей гоночной команды страны

Одна из самых титулованных гоночных команд страны LADA Sport ROSNEFT подвела итоги сезона 2023 года.

Как и в прошлые годы, пилоты, выступающие на отечественных гоночных автомобилях LADA, боролись за призы в трех видах автомобильного спорта. И сумели завоевать сразу несколько чемпионских титулов!

Движение по кольцу

Основную ставку команда вот уже несколько лет делает на участие в российской серии кольцевых гонок. Здесь можно увидеть самое большое количество гоночных LADA и их пилотов. С апреля по октябрь они боролись за победы на семи этапах чемпионата и Кубка России в классах SMP TCR Russia и «Супер-Продакшн». И смогли закончить сезон в числе лидеров по призовым местам в обоих классах.

Фото LADA Sport ROSNEFT

В классе SMP TCR Russia представлены самые быстрые автомобили и самые профессиональные в стране пилоты. За рулем 340-сильных LADA Vesta TCR в сезоне 2023 года было завоевано пять побед. А лучшим представителем LADA Sport ROSNEFT неожиданно для многих стал самый молодой пилот кольцевой команды Иван Чубаров. До последнего круга финальной гонки, проходившей на автодроме в столице Чеченской Республики, Иван боролся за победу в чемпионате. И в свой первый сезон в SMP TCR Russia стал вице-чемпионом России.

Еще лучше сложился сезон для пилотов, выступающих в классе «Супер-Продакшн». Практически весь сезон на трассах российского чемпионата доминировала турбированная LADA Vesta 1.6T Михаила Митяева. Финальная точка также была поставлена в Грозном, где Митяев завоевал победу в финальной гонке уик-энда. Она позволила ему отпраздновать уже третий чемпионский титул в «Супер-Продакшн». А очки, набранные за два финиша на подиуме напарником Митяева Леонидом Панфиловым, стали решающими для завоевания LADA Sport ROSNEFT командного Кубка России.

5000 километров по бездорожью

Самое большое приключение в календаре российских ралли-рейдов — 10-дневный марафон «Шелковый путь». В 2023 году он уже в 13-й раз прошел по территории Российской Федерации. Многочисленные экипажи во время аномально жаркого июля преодолели более чем 5000-километровый маршрут, проложенный по бездорожью. Настоящее испытание как для техники, так и для пилотов. Второй год на старт «Шелкового пути» выходит боевая LADA Niva Sport T2 гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. В 2023 году на дистанцию ралли вышла уже не одна, а сразу две гоночные машины команды, представленные в классе стандартных автомобилей. Несмотря на то что отечественные автомобили уступают своим иностранным аналогам в мощности двигателя, у них все же есть свои преимущества. И они в очередной раз были продемонстрированы в тяжелейших условиях марафона. Выиграв несколько спецучастков гонки, оба экипажа успешно финишировали на Красной площади в Москве.

Фото LADA Sport ROSNEFT

Будущее команды LADA Sport ROSNEFT

Кузница кадров для любой гоночной команды — картинг. Именно здесь зажигаются новые звезды автоспорта. В картинговых чемпионатах, как в спортивных академиях, молодые пилоты постигают азы управления гоночными автомобилями. И при наличии побед впоследствии переходят во взрослые коллективы.

LADA Sport ROSNEFT не один год является одним из лидеров российского картинга и основным «поставщиком» талантливой молодежи для кольцевой команды. За примерами далеко ходить не нужно — после завоевания чемпионских титулов в картинге, взрослую команду пополнили Иван Чубаров и Леонид Панфилов, которые успешно сражаются за победы в российской серии кольцевых гонок.

Ну а сама молодежная команда продолжает воспитывать талантливых гонщиков. В 2023 году число чемпионов российского картинга пополнил Егор Степанов-Ким, ставший лучшим пилотом класса ОК. Самый юный участник команды Гамид Алишихов стал вице-чемпионом в классе «Мини», а Герасим Скуланов достиг тех же высот в юниорском зачете «OK Junior». Несмотря на ожесточенную конкуренцию, LADA Sport ROSNEFT Junior второй год подряд стала лучшей командой чемпионата России.

Фото LADA Sport ROSNEFT

С 2015 года генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT является нефтяная компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам — топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».