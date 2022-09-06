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6 сентября, 18:53

Федерация баскетбола Турции подаcт иск в CAS с требованием пересмотреть результат матча против Грузии на Евробаскете

Иван Шитик
Корреспондент

Федерация баскетбола Турции подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием пересмотреть результат матча чемпионата Европы против Грузии (107:109 2ОТ), утверждает Eurohoops.

Протест, который турецкая команда подавала по итогам матча, был отклонен.

Турция указала на эпизод после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе в четвертой четверти. Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако, когда были выполнены штрафные броски, счетчик уже показывал 4:26.

В момент инцидента Грузия вела в счете три очка — 62:59.

В результате потасовки оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки.

Во время эпизода болельщики начали бросать на площадку разные предметы. Матч был прерван на 10 минут.

ФИБА отклонила протест сборной Турции по поводу «потерянных» 22 секунд в матче против команды Грузии на Евробаскете-2022.

Фуркан Коркмаз. Турки грозятся сняться с Евробаскета. Их лидера якобы побили на стадионе

Сборная Турции по баскетболу
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