Греция без Янниса Адетокумбо переиграла Великобританию на чемпионате Европы

5 сентября прошли шесть матчей в рамках пятого игрового дня мужского чемпионата Европы по баскетболу.

Греция без Янниса Адетокумбо разобралась с Великобританией — 93:77. Сербия с Николой Йокичем разгромила Финляндию — 100:70.

Баскетбол

Чемпионат Европы

Группа C

Хорватия — Эстония — 73:70 (20:16, 13:13, 20:19, 20:22)

5 сентября. Милан. «Mediolanum Forum».

Великобритания — Греция — 77:93 (17:24, 26:22, 17:25, 17:22)

5 сентября. Милан. «Mediolanum Forum».

Украина — Италия — 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16)

5 сентября. Милан. «Mediolanum Forum».

Группа D

Польша — Израиль — 85:76 (23:16, 16:17, 29:23, 17:20)

5 сентября. Прага. «О2 Арена».

Сербия — Финляндия — 100:70 (33:22, 29:12, 14:14, 24:22)

5 сентября. Прага. «О2 Арена».

Чехия — Нидерланды — 88:80 (24:14, 26:13, 16:30, 22:23)

5 сентября. Прага. «О2 Арена».